Il prossimo videogioco di Kojima Productions avrà riferimenti scientifici

Qualche settimana fa vi riferimmo sulle nostre pagine che, messa in bacheca l’uscita di Death Stranding, Hideo Kojima avesse già cominciato a lavorare al suo prossimo videogioco, per il quale stava mettendo per iscritto le idee. Secondo indiscrezioni (e anche indizi lanciati dal game director), la nuova fatica di Kojima Productions potrebbe essere un horror – come quel Silent Hills mai arrivato – ma nelle scorse ore l’autore giapponese potrebbe aver dato un altro indizio utile.

Sul suo profilo Twitter (ovviamente), ha infatti fatto sapere di essersi intrattenuto a leggere alcuni libri, non per piacere, e «di correlazione scientifica». Legittimo aspettarsi che si tratti quindi di trattazione scientifica e saggistica. Kojima aggiunge di averli letti «come riferimento per la costruzione del mio prossimo concept», anche se ammette di non averli trovati particolarmente interessanti.

I kinda read thru few books (non fiction and science related) for reference to my next concept building but neither of them is not really interested enough to hit me. Now I’m going back to read my hobby book. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 5, 2020

Questo dovrebbe suggerirci che anche il prossimo videogioco avrà dei riferimenti alla scienza e alla realtà – il che, per esempio, significa che non sarà ambientato in un universo parallelo completamente distaccato dal nostro mondo e le regole del nostro cosmo, ad esempio.

Vale anche la pena ricordare che Kojima ha spesso cercato dei fondamenti scientifici da proporre con i temi trattati nei suoi videogiochi – dall’esplorazione del genoma umano alla terapia genetica, passando per clonazione, conseguente invecchiamento precoce, decadimento nucleare, estinzione, evoluzione e via dicendo. Vedremo, quindi, quali saranno i riferimenti che troveremo nel suo prossimo gioco.

Vi ricordiamo intanto che Death Stranding è disponibile su PS4 e uscirà la prossima estate anche su PC, pubblicato da 505 Games. Se volete sapere perché dare vita alle United Cities of America una consegna alla volta è un’esperienza videoludica di quelle che ricorderete, vi raccomandiamo di dare una lettura alla nostra video recensione.

Fonte: Twitter