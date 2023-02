Il primo trailer del film di Tetris è a dir poco spiazzante

Anche Tetris diventa un film e, come se già non fosse strana di suo l’idea di un film sul puzzle game, il primo trailer è ancora più strano.

L’immortale puzzle game che è stato declinato in tantissimi modi differenti (anche come boardgame che trovate su Amazon) non si farà scappare neanche la sua capatina sul grande schermo.

O meglio su tutti gli schermi, perché la pellicola sarà pubblicata su AppleTV con una produzione sulla carta molto importante.

E mentre il prossimo, grande evento televisivo è senz’altro il film di Super Mario, i tetramini si prenderanno il loro spazio con un racconto particolare.

Poche ore fa è uscito il primo trailer e, dobbiamo dirlo, siamo abbastanza spiazzati.

La storia di Tetris è leggendaria e degna di un film in ogni caso, ma di certo non ci aspettavamo di vedere un film di spionaggio in piena regola.

Una storia che vale la pena di essere raccontata e celebrata, anche solo per l’impatto culturale che Tetris ha avuto in tutto il mondo anche e soprattutto al di fuori dei videogiochi.

Con un film così siamo senz’altro curiosi, almeno. Sarà disponibile dal 31 marzo sulla piattaforma di streaming della mela morsicata.

Taron Egerton è il protagonista della produzione originale Apple ispirato (questa è la parola chiave probabilmente) alla storia vera di come un uomo ha rischiato la vita per superare in astuzia il KGB e trasformare Tetris in un successo mondiale.

Il film è diretto da Jon S. Baird e scritto da Noah Pink. Il produttore esecutivo del film è Iain MacKenzie. I produttori includono Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik e Gregor Cameron.

A proposito di film, anche Resident Evil torna al cinema con una nuova produzione animata in CG che riporta uno storico personaggio in azione, e per la prima volta in un film.

Parlando di produzioni surreali non poteva mancare il videogioco di Cocainorso, uno dei film più assurdi dei prossimi tempi.