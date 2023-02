Cocainorso, l’assurdo film in uscita diventa un gioco gratis

Cocainorso è il nuovo film di Elizabeth Banks, un film che a quanto pare ora è diventa un curioso videogioco a 8-bit, disponibile in forma gratuita.

Ispirato a una storia vera del 1985, ossia quella di un incidente aereo in cui un corriere della droga perse un carico di cocaina poi mangiata – letteralmente – da un orso bruno, il film è una dark comedy che vede come protagonisti un gruppo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti.

Questi si ritrovano loro malgrado in una foresta della Georgia, dove un enorme orso di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina, diventando giocoforza un predatore senza controllo assetato di sangue.

Ora, come riportato anche da Gamereactor, Cocainorso è al centro di un browser game giocabile ora, gratis, da qualunque dispositivo smart a disposizione.

Questo gioco gratuito per browser è essenzialmente una versione rudimentale di Pac-Man e chiede ai giocatori di guidare Cocainorso in un livello specifico, con il compito di divorare tutti gli esseri umani in circolazione.

Il problema è che, per riuscire nell’obiettivo, dovrete alimentare la furia dell’orso andando in giro a raccogliere pugni di droga sparsi per tutto il livello (già, avete capito bene).

Potete dare un’occhiata al gioco gratuito cliccando a questo indirizzo (a patto che abbiate più di 18 anni, ovviamente) per scoprire come Pablo Escobear sia riuscito a salire al potere.

