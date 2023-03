Il piccione next-gen di The Witcher 3 è diventata una star

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, sebbene a quanto pare si continui a parlare del gioco di CD Projekt RED, anche relativamente a curiosità surreali come quella che andiamo a illustrarvi di seguito.

Il titolo fantasy in questione, che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo, è tornato infatti su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

La versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha di recente ricevuto una nuova patch atta a migliorarne le caratteristiche, specie quelle grafiche e di performance.

Ora, proprio parlando della mera grafica, è emerso che un “personaggio” del gioco (se così possiamo chiamarlo) non ha ricevuto la stessa cura degli altri protagonisti: stiamo parlando di un… piccione.

Come riportato anche da Push Square, i fan del gioco hanno scovato il povero volatile, una bestiolina dall’aspetto decisamente triste e spigoloso, che sembra uscito da un gioco PSOne.

Si suppone che questi esseri si vedano solo in lontananza per dare l’impressione di piccioni che svolazzano per la città, ma con l’arrivo di una modalità fotografica dedicata nell’aggiornamento next-gen del gioco, il piccione è ora al centro dell’attenzione.

Questo piccione è diventata una vera e propria star su Reddit, visto che la prima pagina del forum è letteralmente tappezzata di contenuti relativi al piccione, tra cui un dipinto a lui dedicato e una carta Gwent.

Fortunatamente, si tratta “solo” di un elemento di contorno sui cui la community sta pesantemente ironizzando e che non va in alcun modo a inficiare un comparto tecnico che – di suo – è davvero di altissimo livello. Fatto sta che il ci auguriamo che il povero piccione trovi presto giustizia, nonostante tutto.

Parlando ancora di stranezze, per quanto concerne la cosiddetta «nudità involontaria» di cui si è discusso varie settimane fa, questa sarebbe stata aggiunta nel gioco senza il permesso specifico dell’autore.

Ma non solo: se la grafica è un vostro feticcio, i fan hanno di recente iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero notevoli e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.

Infine, se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.