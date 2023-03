The Witcher 3 next-gen si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da un gran numero di settimane, nonostante ora sia ora arrivato il momento di scaricare un nuovo aggiornamento, previsto durante la giornata di oggi, 23 marzo 2023.

Il celeberrimo titolo fantasy di CD Projekt RED, che trovate anche su Amazon, è tornato infatti su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

La versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha di recente ricevuto la patch 4.02, un update che non ha mancato di includere novità e correzioni.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, CD Projekt RED ha da poco svelato l’arrivo in data odierna di una nuova patch per The Witcher 3 Wild Hunt.

CD Projekt RED ha rilasciato una nuova patch hotfix per la versione PC di The Witcher 3. Secondo il team di sviluppo, l’aggiornamento del 23 marzo migliora la stabilità di DLSS 3 sulle GPU della serie RTX 40.

Questo hotfix riguarda quindi esclusivamente il problema di stabilità del DLSS 3. In altre parole, la patch non contiene ulteriori modifiche, cambiamenti o correzioni di bug, così come non cambierà nemmeno la versione del gioco.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti previsti per l’avventura di Geralt di Rivia, i quali approderanno sia su PC che su console nelle settimane successive.

Restando in tema, nelle ultime settimane abbiamo recensito su PS5 l’avventura dello Strigo nella nuova e sorprendente Complete Edition: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.

Ma non è tutto: i fan hanno di recente iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero molto interessanti e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.

Per concludere, per quanto concerne la cosiddetta «nudità involontaria» di cui si è discusso alcune settimane fa, questa sarebbe stata aggiunta nel gioco senza il permesso dell’autore.