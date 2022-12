Il papà di Sonic arrestato di nuovo, per «colpa» di Final Fantasy VII

Yuji Naka, game designer noto ai fan per aver creato la saga di Sonic the Hedgehog, è stato arrestato giorni fa dopo una grave accusa relativa a un presunto scandalo di insider trading.

Il creatore del riccio blu protagonista del recente Sonic Frontiers (potete acquistarlo in offerta su Amazon) avrebbe infatti causato danni a Square Enix, dopo la fine del suo rapporto che portò alla nascita dello sfortunato Balan Wonderworld.

Naka e altri due impiegati di Square Enix sarebbero sospettati di aver sfruttato le loro conoscenze nello studio per ottenere profitti ai danni del gigante videoludico.

Ora, come riportato anche da VGC, la questione si starebbe complicando ulteriormente, visto che il designer sarebbe stato arrestato una seconda volta.

Yuji Naka sarebbe infatti accusato di un presunto schema di insider trading su Final Fantasy VII The First Soldier, il battle royale mobile da poco “spento” da Square.

Questa volta l’arresto riguarda un potenziale furto – e diffusione – di informazioni riservate circa lo spin-off dedicato a Final Fantasy VII.

Secondo un nuovo rapporto di Asahi, lo sviluppatore – così come l’ex dipendente di Square Taisuke Sazaki – è stato arrestato per aver presumibilmente investito in ATeam Entertainment sulla base di conoscenze non pubbliche dei futuri piani della compagnia di collaborare con lo studio per la realizzazione del gioco mobile di Final Fantasy.

Secondo Asahi, Naka sarebbe stato messo al corrente dei piani di Square di sviluppare il gioco con ATeam prima del suo annuncio ufficiale. Naka avrebbe poi acquistato circa 120mila azioni della società a un prezzo totale di circa 144,7 milioni di yen (834mila dollari).

All’epoca del suo primo arresto, Naka sarebbe stato coinvolto anche in uno schema simile relativo al gioco mobile Dragon Quest Tact, sviluppato da Aiming.

Prima dell’annuncio di Tact, Naka – che all’epoca lavorava a Balan Wonderworld per Square Enix – avrebbe acquistato circa 10mila azioni di Aiming per circa 2,8 milioni di yen (20mila dollari).

Balan Wonderworld, per chi non lo sapesse, è un titolo nato con le migliori intenzioni ma che, come vi avevamo raccontato nella nostra anteprima, aveva non pochi problemi.