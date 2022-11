Il nuovo Mario Strikers è disponibile in prova gratis, da ora (ma ci sono limiti)

Nintendo ha annunciato di aver messo a disposizione una nuova interessante demo gratuita per tutti i fan su Switch: da questo momento potete provare gratis Mario Strikers Battle League Football, senza alcun costo aggiuntivo.

La casa di Kyoto ha infatti pubblicato una nuova demo per l’ultimo spin-off calcistico di Mario (lo trovate in sconto su Amazon), che vi permetterà di avere un assaggio di ciò che vi attende nella versione completa, pur con alcuni importanti limiti.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che il nuovo capitolo di Mario Strikers offre un gameplay granitico ed esplosivo, anche se l’assenza di molti contenuti single player potrebbe farsi sentire: grazie alla nuova demo, potrete provare voi stessi di persona ciò che l’esclusiva Switch ha da offrire.

Tuttavia, non solo potrete comprensibilmente provare solo un numero limitato dei personaggi disponibili, ma anche alcune modalità non saranno giocabili all’infinito: la casa di Kyoto ha infatti avvisato i fan che ci sarà un limite di utilizzi, in modo molto simile a quanto accadeva con le demo rilasciate anni fa su 3DS.

Gli account social ufficiali di Nintendo hanno infatti segnalato che la modalità Quick Battle sarà giocabile fino a 7 volte, mentre la Cannon Cup, disponibile all’interno delle Cup Battles, potrà essere provata solamente una volta.

Un limite di utilizzi davvero difficile da comprendere, ma di cui sarà naturalmente necessario tenere conto durante le vostre prove: la demo è già disponibile gratuitamente sul Nintendo eShop da questo momento.

In ogni caso, si tratta di una nuova prova gratuita molto interessante: se eravate ancora indecisi sull’acquisto di Mario Strikers Battle League Football, grazie a questa demo dovreste essere in grado di togliervi ogni dubbio e valutare se si tratta dell’acquisto giusto per voi.

Ricordiamo che sono ancora previsti alcuni aggiornamenti per introdurre nuovi contenuti: dopo aver già introdotto l’eroina più richiesta dal lancio, adesso manca soltanto l’ultima delle 3 patch gratuite previste per il supporto a lungo termine.

Nel frattempo, la casa di Kyoto avrebbe già in mente grandi piani per il successore di Nintendo Switch: Miyamoto promette retrocompatibilità e nuovi giochi unici per “Switch 2”.