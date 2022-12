Judas è il nuovo FPS narrativo di Ken Levine, il papà di BioShock: ecco il trailer ufficiale

Durante i The Game Awards 2022 abbiamo scoperto un primo assaggio della nuova suggestiva avventura di Ken Levine, il papà di BioShock alle prese con il suo primo nuovo videogioco dopo Infinite: durante lo show di Geoff Keighley è stato infatti annunciato Judas, un nuovo sparatutto in prima persona che sembra richiamare molto proprio la sua celebre serie.

Sono ormai passati quasi 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di BioShock (trovate The Collection su Amazon): Ken Levine aveva poi scelto di separarsi e realizzare un suo studio di sviluppo indipendente, Ghost Story Games, per realizzare un nuovo progetto inedito.

Progetto che è stato svelato essere proprio Judas, mostrato per la prima volta con un trailer ufficiale che vi riproporremo in apertura e che sembra essere particolarmente affascinante, soprattutto per chi ha apprezzato la sua celebre precedente serie.

Al momento non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale, ma è stato annunciato che il nuovo progetto di Ken Levine sarà disponibile solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S: potremo dunque aspettarci una componente tecnica di ultima generazione.

Si tratta di un’avventura narrativa con meccaniche ibride di uno sparatutto in prima persona: in questo gioco interpreteremo il ruolo di Judas, che dovrà trovare il modo per scappare da una navicella spaziale che sta per disintegrarsi.

Al momento abbiamo purtroppo pochissime informazioni su questa nuova affascinante produzione, oltre al trailer svelato durante i The Game Awards 2022, ma considerando le premesse potrebbe sicuramente valere la pena di tenerlo d’occhio, soprattutto se avete già apprezzato la saga di BioShock.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità e una potenziale data di lancio per Judas: nel frattempo, vi ricordiamo che potete consultare tutti gli annunci e i trailer di The Game Awards 2022 nel nostro recap completo.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il misterioso e chiacchierato BioShock 4, ma stando alle ultime indiscrezioni il quarto capitolo potrebbe fare felici i fan della prima originale avventura. A tal proposito, segnaliamo che il primo BioShock sta per diventare un film prodotto da Netflix e seguito anche dallo stesso Ken Levine.