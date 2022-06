Il nuovo gioco dal creatore di GTA si mostra e sembra doppiamente unico

Forse ricorderete che nel 2016 Leslie Benzies ha chiuso i suoi rapporti con Rockstar North, società di cui era stato presidente per molti anni e che ha permesso alla serie di GTA di sfondare.

Lasciando da parte la GTA Trilogy (che potete acquistare in forte sconto su Amazon), un anno dopo questi eventi Benzies aembrava voler tornare sulle scene con un titolo abbastanza ambizioso.

Il buon Leslie aveva infatti annunciato di aver messo in piedi uno studio chiamato Build a Rocket Boy, al lavoro su un videogioco chiamato Everywhere.

Nel team figuravano diversi ex sviluppatori della serie Grand Theft Auto, oltre al fatto che era stato reso noto anche che diversi investitori avevano deciso di destinare i loro fondi proprio al gruppo Build a Rocket Boy, il quale non sembrava starsene con le mani in mano. Ora, però, sarebbero trapelate le prime immagini del progetto.

Queste concept art sono state condivise da Chris Klippel, noto creatore di Rockstar Mag nonché leaker davvero molto affidabile per quanto riguarda le novità provenienti dal mondo di GTA.

Nei Tweet che trovate poco sotto possiamo infatti ammirare due tipologie di ambientazioni diverse, entrambe realizzate grazie all’ausilio dell’Unreal Engine.

La prima mostra uno scenario molto simile al Gran Canyon mentre la seconda raffigura una sorta di metropoli futuristica.

Al momento in cui scriviamo, non è stata confermata la veridicità della immagini rispetto al progetto Everywhere, sebbene è molto probabile che possa trattarsi davvero di un primo sguardo al duplice look del gioco.

Restando in tema, nelle ultime settimane sono emersi dei rumor davvero molto interessanti relativi al prossimo GTA 6, inclusi protagonisti e ambientazione.

Ma non solo: nel 2008 era in lavorazione anche un probabile anti-GTA, sebbene il gioco sia poi stato cancellato finendo nel dimenticatoio, salvo poi tornare in un video che lo mostra in movimento.