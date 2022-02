Il nuovo gioco dagli autori di Skyrim e Journey sarà puro fantasy

Alcuni giochi, che piacciano o no, lasciano un segno nel cuore dei giocatori: titoli come Journey o Skyrim sono sicuramente tra questi. Ora, un nuovo team costituito in larga parte da ex sviluppatori che hanno lavorato proprio ai titoli in questione sta creando su un nuovo e affascinante progetto.

I dev, che sul curriculum possono vantare collaborazioni anche per Marvel’s Spider-Man e What Remains of Edith Finch, si chiameranno Gardens Studio.

In un momento storico in cui le acquisizioni sembrano essere all’ordine del gioco, come il recente accordo tra PlayStation e Bungie, la nascita di un nuovo studio è sempre cosa buona e giusta.

Come riportato da Eurogamer.net, il team di sviluppo in questione ha già espresso la volontà di fare lavorare con la maggiore serenità possibile i membri che ne fanno parte.

In Gardens Studios faranno parte altri veterani di talento del settore, tra cui il produttore esecutivo Sarah Sands (Fullbright, Nike, DirectTV), il gameplay engineer Tonia Beglari (Monster Hunter World: Iceborne XR Walk, The Under Presents) e l’engineer senior Roldán Melcon (Blaseball, Where Cards Fall), tra gli altri.

Il co-fondatore Chris Bell ha reso noto: «Con Gardens, abbiamo voluto creare uno studio che si preoccupa della salute, della felicità e del benessere dei membri del suo team tanto quanto della maestria dei giochi che creeremo insieme».

E ancora, «La nostra massima priorità è assicurarci che i nostri compagni di squadra si godano la vita e abbiano gli strumenti e le risorse per crescere mentre creano giochi avvincenti, ben fatti e riflessivi, che coltivino nuove esperienze condivise tra i giocatori online».

A quanto pare il team è attualmente al lavoro su un titolo di matrice fantasy davvero promettente, com’è possibile notare dagli artwork diffusi in queste ore (e che trovate poco sopra), in cui visiteremo un “mondo misterioso e magico” in cui i giocatori si incontreranno.

Parlando ancora di acquisizioni, avete letto che Geoff Keighley, noto giornalista e conduttore dello show The Game Awards, ha reso noto che le sorprese non sarebbero affatto finite qui?

Del resto, anche il giornalista Jeff Grubb ha confermato queste indiscrezioni, sostenendo di aver sentito che la prossima acquisizione «sarebbe davvero grande».

Infine, ricordate la vicenda Xbox e Activision Blizzard? Ebbene, l’operazione di mercato sta venendo investigata dalla più aggressiva FTC.