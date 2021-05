P.T. a 60fps vi farà rimpiangere che non sia stato sviluppato su PS5

Ci sono giochi che, pur non essendo riusciti a vedere la luce, sono in ogni caso diventati dei veri e propri casi mediatici immortali: uno di questi è proprio P.T..

Era infatti il lontano 2014 quando, a sorpresa, Hideo Kojima salì sul palco della Gamescom per svelare il suo titolo horror al quale stava lavorando con Guillermo Del Toro, Silent Hills.

La terrorizzante demo del gioco, battezzata appunto P.T. (diminutivo di Playable Teaser, ossia teaser giocabile) immergeva il giocatore in contesto davvero raccapricciante e unico nel suo genere.

Il successo di questa demo fu tale che negli anni, a seguito della cancellazione del progetto originale, molti cloni tentarono di riprendere le meccaniche da corridoio dell’orrore in soggettiva di Kojima.

Un'immagine della demo.

Ora, come segnalato via Reddit, qualcuno è riuscito a “ripulire” P.T., correggendo la risoluzione dall’originale a 720p e usando un’avanzata IA per portare il gioco a 60 fotogrammi al secondo (invece dei canonici 30).

Il risultato, com’è possibile ammirare dal video poco più in basso, è decisamente soddisfacente:

Da tempo si pensa che il papà di Metal Gear Solid possa dedicarsi a un horror come secondo, futuro progetto del suo team indipendente Kojima Productions, visto che vari indizi hanno sempre portato in quella direzione.

Tornando invece a parlare degli epigoni di P.T. al di là di ottimi titoli come il terrorizzante Visage e il compianto Allison Road, spesso e volentieri le cose sono andate per il verso sbagliato.

L’ultimo in ordine temporale ad aver deluso le aspettative è l’horror Evil Inside che, come vi abbiamo spiegato per filo e per segno nella nostra recensione, «è distante anni luce dalla qualità che sembrava voler suggerire durante la sua presentazione, e i quarantacinque minuti di gioco ce lo hanno ampiamente dimostrato».