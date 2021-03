Evil Inside | Provato – P.T. ha il suo valido erede?

Degli epigoni di P.T. abbiamo ormai perso il conto, e al di là di buonissimi titoli come il terrorizzante Visage e il compianto Allison Road, che prometteva davvero un gran bene, i guizzi creativi di originalità sono stati davvero pochi. Evil Inside, sbucato letteralmente dal nulla e pronto sulla rampa di lancio subito dopo la presentazione, aveva ingolosito tutti i fan del trailer giocabile che Kojima propose per svelare il defunto progetto Silent Hills.

Ne ricalcava addirittura diverse scene, l’estetica, le modalità di avanzamento e persino le architetture, quasi come a volerne raccogliere l’eredità. Come ben sappiamo, un trailer spesso inganna, e pad alla mano ciò che viene lasciato intendere viene spesso disatteso. Dopo la nostra prova con la demo, Evil Inside è apparso estremamente diverso da come si proponeva, svelando la sua reale natura.

Evil Inside, il male dentro quattro mura

Evil Inside narra la storia di una tragedia familiare e di un uomo costretto a subire le conseguenze psicologiche dei profondi traumi vissuti. Mark è un ragazzo che perde d’improvviso la propria madre, apparentemente uccisa dal padre che finisce in prigione per l’atto atroce di cui è accusato. Non se ne conoscono le dinamiche, né tantomeno esistono cenni sull’antefatto.

Si ritrova così a badare da solo al fratellino di pochi mesi, catapultato in una realtà che nemmeno il peggiore dei suoi incubi poteva tratteggiare. Mark continua a chiedersi perché il padre, da sempre considerato sereno e lontano da simili nefandezze, sia arrivato a tanto. Non si dà pace, non riesce ad accettare una simile realtà e non vuole nemmeno rassegnarsi alla perdita. Prova dunque a mettersi in contatto con la madre tramite una tavola Ouija, convinto che solo attraverso un’insperata comunicazione medianica possa scoprire la verità su ciò che è realmente accaduto.

Proprio durante il tentativo di aprire un filo diretto con la donna morta, la tavola genera uno scoppio, sbalza via Mark e si frantuma in diversi pezzi. Ma il giovane non si dà per vinto, e spinto da quell’inequivocabile segnale, tenta di rimettere assieme i cocci, che nel frattempo sono finiti sparsi per casa. Da questa premessa – in verità poco elaborata e senza preamboli – parte la disavventura presentata da Evil Inside, che si rivela essere poco più di un walking simulator con interazioni minime all’interno di scenari che in larga parte si ripetono, come in quel loop infernale che abbiamo già ammirato proprio in P.T.

Si consideri tuttavia che al momento Evil Inside non riesce a divincolarsi dal ruolo di clone malriuscito, e già dalle prime battute questa fortissima sensazione colpisce con durezza anche coloro che in qualche modo avevano riposto buone speranze sul prodotto, evidentemente schiavo dei suoi enormi limiti. A ciò va aggiunta la tendenza a presentare diversi scarejump, tipica scappatoia di chi ha ben poco da offrire e non riesce a creare turbamento in altra maniera.

Se già sin dal prologo è possibile vedere degli evidenti plagi, con situazioni che sanno di già visto e persino alcune minuzie riprodotte allo stesso modo di P.T., ecco che non ci si può esimere dal segnalare una preoccupante mancanza di originalità del progetto, che pare più una sorta di richiamo per nostalgici incapaci di accettare la brutta fine che Konami ha fatto fare al prototipo di un corridoio ad angolo capace di stregare tutti.

Un grande, enorme senso di déjà vu

Il male dentro

Come già lasciato ampiamente intendere, l’impatto con Evil Inside non è stato dei migliori, e benché le aspettative non fossero in realtà elevate, non credevamo francamente che il titolo potesse essere così arretrato e per certi aspetti anche poco curato rispetto alle produzioni moderne. Graficamente appare a tratti grezzo, con una modellazione poligonale piuttosto basilare, quando non addirittura sbrigativa. Ma ciò che ci ha fatto sollevare un sopracciglio è senza dubbio quello strano effetto di rimbalzo perpetuo che angustia il protagonista tutte le volte che si produce in una corsa stentata: totalmente irrealistico, fastidioso, in grado di sortire involontariamente un po’ di ilarità e persino non sincronizzato con l’audio delle scarpe che calcano i pavimenti della casa.

Dal punto di vista del sistema di gioco, la progressione è evidentemente meno complessa rispetto al “Playable Teaser” a cui si ispira. Non ci sono arzigogolati processi che tendono a far lambiccare il cervello del giocatore per trovare una soluzione che sembra non esserci, né tanto meno si è obbligati a effettuare zoom su elementi dello scenario per avere improvvise e illuminanti verità. Eppure anche qui si esce da una porta per rientrare da quella iniziale, facendo lo stesso percorso che nel frattempo ha subito qualche sensibile alterazione.

Talvolta bisogna semplicemente subire uno scarejump, arrivare alla fine e attendere che la porta si apri. Altre volte, invece, Evil Inside vi spinge a risolvere alcuni semplici puzzle, magari trovando una chiave nascosta in un portagioie che può essere aperto tramite una combinazione. E tutte le volte, giungendo nei pressi della coda del corridoio, potrete reperire un frammento della tavola Ouija nel disperato tentativo di rimetterla insieme e utilizzarla per comunicare con la vostra defunta genitrice.

Non sappiamo dove Evil Inside voglia andare a parare col suo racconto, né se ci sarà un cambio totale di ambientazione, né tanto meno se qualche evento improvviso possa cambiare in modo importante le prospettive di gioco. Al momento il prodotto non riesce a convincerci da qualunque punto di vista lo si osservi, e se si rivelerà poco più di un’alternativa a P.T. non potrà che essere affossato. I motivi di quest’avvertimento sono piuttosto semplici: a distanza di ben sette anni dalla prima apparizione sul PSN, non ci si può chiaramente presentare con un titolo che ne imita in tutto e per tutto le dinamiche di gioco, con l’aggravante di non prendersi alcun rischio e di essere persino peggiore di quella che fu una sorta di demo.

Lasciamo aperta una finestra e attendiamo di provarlo a fondo, prima di esprimerci definitivamente; ma se il prologo (potete scaricarlo da Steam) doveva essere un primo showcase di ciò che il gioco completo conterrà, siamo decisamente lontani da quello che per diversi fan è stato prematuramente battezzato come l’erede di P.T.. A questo punto, forse sarebbe meglio lasciare quell’esperimento nella sua tomba e andare finalmente avanti per la propria strada, proponendo nuove idee per un genere che inizia ad averne bisogno, soprattutto per quanto concerne la visione un po’ ristretta che ha dimostrato di avere il sottobosco indie.

