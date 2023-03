Il nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 ha “rotto” il gioco

Red Dead Redemption 2 ha un numero di giocatori ancora molto appassionati, i quali non sembrano volere abbandonare le lande selvagge del Far West, anche online.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha infatti da sempre un posto speciale nel cuore di ogni cowboy che si rispetti.

Del resto, questa estate si terrà un vero e proprio evento a tema Red Dead, rigorosamente non ufficiale, che vedrà comunque la partecipazione di un gran numero di star.

Ora, però, come riportato anche da Gaming Bible, venerdì scorso (24 marzo 2023) i fan hanno potuto inaugurare il loro fine settimana con un nuovo aggiornamento per il gioco, una manutenzione generale” per Red Dead Online, ma a quanto pare non tutto è andato come previsto.

Sì, come rivelato nelle note della patch sul sito web del supporto Rockstar, si tratta davvero di poca roba in confronto a ciò che i fan speravano di ricevere.

Su Twitter, i fan hanno espresso la loro frustrazione: «Ecco cosa succede quando Rockstar impiega più di un anno per fare manutenzione a un gioco», ha twittato @liminall_mind. «La protezione DDOS non sarebbe male. Non posso nemmeno fare PvP senza che il router faccia bye bye», ha scritto @decently_chill.

Un utente ha persino affermato che l’aggiornamento potrebbe aver peggiorato alcune cose: «Hanno rotto delle cose… I collezionabili stanno scomparendo e il viaggio veloce ti dice che non hai abbastanza denaro a volte. Fantastico!» Ha scritto @gamegenieny.

Visto e considerato che Rockstar si sta concentrando su GTA 6, non sorprende che RDR2 (e di conseguenza Red Dead Online) sia comunque stato parcheggiato in un angolo (perlomeno, in attesa che venga annunciato il terzo capitolo).

Restando in tema, una mod piuttosto interessante rilasciata alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel classico western di Rockstar.

Ma non è tutto: altri fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero molto importante ai fini della storia principale del gioco.