Il Modena Nerd 2022 sarà ad altissimo tasso di videogiochi

Non prendete impegni per il weekend del 10 e dell’11 settembre: a Modena tornerà infatti la nuova edizione del Modena Nerd, che grazie al lavoro di Gamers Arena porterà i videogiochi al centro della scena.

Tra tornei gratis, come quelli di Call of Duty: Warzone e Valorant, e attrattive divertentissime come le sfide a Just Dance, FIFA e Mario Kart 8 Drive, gli amanti del gaming potranno finalmente ritrovarsi e mettersi alla prova con altri appassionati. E questa volta non mancherà nemmeno Multiversus, il tormentone del momento che sta conquistando milioni di appassionati.

A salire sul palco sarà Locke, che divertirà i presenti anche con i suoi Quiz Senza Frontiere e le sfide King of the Hill. Per chi ama le prestazioni impeccabili, inoltre, occhio anche alle iniziative che coinvolgeranno gli speedrunner, capaci di finire i videogiochi a tempo di record.

Tutte le aree del Modena Nerd 2022

Nella fiera potrete divertirvi con le numerose postazioni di Nintendo Switch, dove proverete alcuni dei più importanti giochi per la console della casa di Kyoto.

Tra i giochi disponibili, potrete divertirvi con:

Super Smash Bros. Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Triangle Strategy

WarioWare: Get it Together!

Shin Megami Tensei V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Dread

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Kirby e la Terra Perduta

Mario Strikers: Battle League Football

Splatoon 3

Come potete vedere, ci sono tantissimi giochi freschi di uscita, tra cui anche Splatoon 3, che in quel weekend sarà letteralmente al debutto!

Ci sarà anche un’area next-gen per chi invece vuole giocare con PlayStation 5 e Xbox Series X. A permettere alle due console di esprimersi al meglio sarà la potenza dei monitor gaming Mobiuz EX2510S a 120 Hz, con i quali l’esperienza diventa davvero immersiva e senza compromessi.

In queste postazioni potrete giocare:

Call of Duty: Warzone

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Horizon: Forbidden West

Elden Ring

Halo Infinite

Gran Turismo 7

Psychonauts 2

Sniper Elite 5

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

MotoGP 22

Non mancheranno nemmeno le esclusive postazioni di Just Dance 2022, di Mario Kart Live, di Mario Tennis Ace e di Guitar Arena.

Torna anche la Zowie eSport Experience, ma non solo: ci saranno ancora una volta Alle Tattoo ed esordirà un progetto in collaborazione con ANFFAS.

L’eSport protagonista con i tornei

Grazie al supporto di BenQ, tornano anche i grandi tornei di eSport che hanno grande rilevanza per il panorama nazionale.

Zowie Cup – Valorant

Il primo è il 5v5 dedicato a Valorant. A rendere merito a queste battaglie all’ultimo colpo sono i monitor Zowie Serie XL firmati BenQ. Dal design unico e la straordinaria flessibilità, si adattano agilmente alle necessità di ogni tipologia di videogiocatore.

La squadra che emergerà vincitrice dal torneo porterà a casa la Zowie Cup, ma non solo: potrà anche accedere alle selezioni per entrare in un vero team di eSport.

Trovate a questo indirizzo dettagli e regolamento della competizione.

Call of Duty: Warzone – Mobiuz Tournament

Gli amanti dei battle royale potranno invece darsi battaglia su Call of Duty: Warzone, il grande successo firmato da Activision Blizzard.

Si giocherà con la versione di nuova generazione dello sparatutto, resa davvero unica e coinvolgente dai monitor Mobiuz EX2510S: capaci di una resa audio next-gen con la tecnologia True Sound by treVolo, questi ultimi permettono di godersi pienamente le performance a 120 Hz di Xbox Series X|S.

Chi trionferà porterà a casa la coppa e anche una possibile selezione per entrare in un vero team di eSport.

A questo indirizzo potete vedere tutte le informazioni sul torneo e il regolamento completo.

Ospiti e attrazioni di Modena Nerd 2022

Zowie eSport Experience

Vi siete mai chiesti come vivano i videogiochi i veri professionisti dell’eSport? Potete scoprirlo grazie alla Zowie eSport Experience, che vi permetterà di testare delle postazioni totalmente all’avanguardia in termini di tecnologie, tutte pensate per il gaming ad altissimo livello.

Grazie ai monitor della serie XL di Zowie potrete così misurarvi con Overwatch e Call of Duty: Vanguard.

ANFFAS Mirandola

Inclusione, socialità e sviluppo delle competenze sono alla base del progetto videoludico di ANFFAS Mirandola, che Gamers Arena è orgogliosa di ospitare a Modena Nerd. All’interno dell’Arena troverete uno stand in cui i ragazzi di ANFFAS giocheranno insieme a voi e vi racconteranno il progetto in cui «il videogioco è promotore di inclusione, socialità e sviluppo delle competenze».

Il lavoro fianco a fianco con Gamers Arena è cominciato lo scorso mese di gennaio, quando è stata allestita un’area gaming in sede a cui hanno fatto seguito delle giornate di formazione dei partecipanti. Il tutto, con momenti inclusivi, parent coaching e tornei anche dal vivo – dopo la conoscenza online.

Le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo sono le protagoniste assolute di questo progetto: l’obiettivo è garantire un intrattenimento in un ambiente etico, alla scoperta di modi tutti nuovi di percepire il videogioco.

Domenica alle 13.30 ci sarà tanto da dire sull’argomento e il palco di ANFFAS vi attenderà a Modena Nerd!

Alle Tattoo

Torna in fiera anche l’amatissimo Alle Tattoo – al secolo Alessandro Bonaccorsi – l’artista da Guinness World Record. Celebre nel mondo del tatuaggio, con alle spalle oltre trent’anni di carriera, l’artista conta ormai su oltre 60mila follower.

Arte e videogiochi si legheranno così per portare dei ricordi indelebili negli spazi di Modena Nerd: ci sarà una postazione da lavoro per Alle Tattoo, insieme a una mostra di arte contemporanea dedicata al gaming e al fumetto.

Il programma di Modena Nerd 2022

Tornei sabato

FIFA 22

Just Dance

Mario Kart 8 Drive

Fortnite

Tornei domenica

Valorant Zowie Cup | Info e regolamento

Multiversus

Rocket League (3v3)

Call of Duty: Warzone Mobiuz | Info e regolamento

Informazioni importanti per i tornei

Inizio tornei di FIFA, Just Dance e Multiversus: ore 14.00

Inizio tornei di Call of Duty: Warzone Mobiuz e Valorant Zowie Cup: ore 13.00

Inizio tornei Rocket League, Mario Kart 8 Drive e Fortnite: ore 16.00

È possibile iscriversi fino a 30 minuti prima dell’inizio di un torneo, direttamente alle postazioni di gioco

dell’inizio di un torneo, direttamente alle postazioni di gioco Tutti i tornei sono gratis.

Sul palco sabato

Ore 10:00 Multiversus – con il commento di Locke4Games

– con il commento di Locke4Games Ore 11.00 Quiz Time!

Ore 13.00 Super Mario Bros: Time Attack!

Ore 14.00 Quiz Time!

Ore 15.00 Diventa tatuatore per un giorno – con Alle Tattoo

– con Alle Tattoo Ore 16.00 Quiz Time!

Ore 17.00 King of the Hill: Sfide tra il pubblico

Sul palco domenica

Ore 10.00 Multiversus – con il commento di Locke4Games

– con il commento di Locke4Games Ore 11.00 Quiz Time!

Ore 13.30 ANFFAS Inclusive Gaming

Ore 14.00 Super Mario Bros: Time Attack!

Ore 15.00 Diventa tatuatore per un giorno – con Alle Tattoo

– con Alle Tattoo Ore 16.00 Metal Slug Speedrun – con Ace the Brave

– con Ace the Brave Ore 17.00 Quiz Time!

Ore 17.00 King of the Hill: Sfide tra il pubblico

Per tutti i dettagli sulla fiera, le modalità di accesso e i biglietti fate riferimento al sito ufficiale di Modena Nerd.