Il lancio di un’esclusiva PS5 su PC sarebbe imminente, dopo l’ultimo update

Dopo numerosi leak e indiscrezioni, sembrerebbe ormai mancare soltanto l’annuncio ufficiale per l’arrivo di un’altra ambiziosa esclusiva PS5 per i giocatori su PC: l’ultimo aggiornamento di Steam potrebbe aver ormai rimosso ogni dubbio.

Stiamo naturalmente parlando di Returnal, lo sparatutto roguelike prodotto da Housemarque in esclusiva per le console next-gen di casa Sony, rivelatosi una delle più grandi sorprese dello scorso anno (lo trovate in offerta su Amazon).

L’annuncio sembrava già certo, dopo che negli scorsi mesi erano trapelati perfino video che non solo lo mostravano in azione su PC, ma ne svelavano le impostazioni grafiche, ma da allora Sony aveva scelto di non commentare le indiscrezioni.

Come segnalato da SteamDB (via VGC), la pagina sul database di Steam legata a «Codename Oregon» si sarebbe aggiornata nuovamente, lasciandosi sfuggire un interessante dettaglio: il nome del gioco era stato modificato per errore in Returnal, salvo rimuovere successivamente tale dicitura.

Il percorso in cui il titolo decide di conservare i file di salvataggio era stato infatti modificato in «Returnal», salvo poi aver fatto marcia indietro pochi istanti dopo: ciò sembrerebbe suggerire un reveal arrivato prima del dovuto, che confermerebbe le numerose indiscrezioni sull’esistenza della versione PC dell’esclusiva PS5.

Continuano dunque ad accumularsi le prove sull’arrivo dell’opera di Housemarque su Steam, lasciandoci immaginare che a questo punto manchi davvero soltanto un annuncio ufficiale che, per il momento, tarda ancora ad arrivare.

Anche se l’esistenza e l’imminente arrivo di Returnal su PC appaiono ormai praticamente certi, per il momento non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Se dovessero arrivare commenti o annunci ufficiali dagli sviluppatori o dalla stessa Sony, vi terremo naturalmente aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine.

Stando alle ultime indiscrezioni, potranno essere felici del suo arrivo anche i fan che hanno acquistato la console ibrida di casa Valve: la pagina di SteamDB avrebbe infatti già svelato la piena compatibilità di Returnal con Steam Deck.