Black Friday, le migliori offerte Nintendo Switch

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, alcuni degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori sono dati dagli accessori e giochi per Nintendo Switch, più che fondamentali per godersi appieno dell’esperienza di gioco offerta dalla console della grande N.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione ai migliori giochi e accessori per Nintendo Switch da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista ai migliori giochi e accessori per Nintendo Switch, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori giochi e accessori per Nintendo Switch che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Metroid Dread

Uscito di recente per Nintendo Switch, Metroid Dread è l’ultimo capitolo della celeberrima serie, nel quale la protagonista Samus si troverà ad indagare su una misteriosa trasmissione inviata dalla Federazione Galattica sul pianeta ZDR. Purtroppo, scoprirà ben presto che il pianeta è invaso da pericolose forme di vita aliene e creature meccaniche, alle quali dovrà sopravvivere.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED è dotato di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars è il titolo perfetto per trascorrere le festività natalizie con amici e parenti. I titolo include cinque tabelloni dell’era Nintendo 64 e oltre 100 minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party. Grazie ai nuovi controlli con i pulsanti, potrete mettervi alla prova con i controller Joy-Con, con il Pro Controller e anche su Nintendo Switch Lite.

SanDisk microSDXC 256GB con licenza ufficiale

La microSD SanDisk da 256GB per Nintendo Switch sfoggia un’appariscente colorazione gialla con una simpatica stellina in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura. Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Oltre all’opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interno a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, è permesso il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

