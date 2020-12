Ecco il generatore di scuse di Cyberpunk 2077 (avete letto bene)

Disponibile dallo scorso 10 dicembre, Cyberpunk 2077 è il titolo CD Projekt RED salito agli onori della cronaca sia per il suo essere un videogioco straordinario su PC (e Stadia), sia per essere stato rilasciato palesemente incompleto su PS4 e Xbox One.

In attesa che la situazione volga finalmente per il meglio, magari dopo il rilascio delle patch previste a gennaio e febbraio, sembra che alcuni utenti si siano sbizzarriti con un tool che definire geniale è poco.

Ricorderete sicuramente come, nel corso del mesi, ogni messaggio pubblicato via social da CD Projekt sia stato caratterizzato dall’ormai celebre schermata di colore giallo, seguita da un messaggio a firma degli sviluppatori in cui annunciavano un ritardo e/o una comunicazione generica.

Ora, via Twitter, un utente ha creato un vero e proprio “generatore di scuse” in stile Cyberpunk 2077, che permette a tutti di creare senza l’ausilio di Photoshop il proprio meme a tema preferito.

Per provarlo con mano vi basterà cliccare a questo indirizzo, inserire il testo che desiderate e creare così la vostra immagine a tema preferita (rigorosamente su sfondo giallo).

Ricordiamo in ogni caso che, ridendo e scherzando, le vendite complessive di Cyberpunk 2077 – relative sia all’edizione fisica che a quella digitale – hanno toccato le 13 milioni di unità.

Sulle nostre pagine trovate come sempre anche il video confronto Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a un’analisi della versione console disponibile dal giorno di lancio.

Cyberpunk 2077 è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Al momento in cui scriviamo, il gioco è stato rimosso sia dallo store PlayStation che da quello Xbox. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel 2021.