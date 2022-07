Il Final Fantasy online più amato si aggiorna con una valanga di novità

La storia di Final Fantasy XIV continua, visto che Square Enix ha oggi rilasciato un nuovo aggiornamento davvero molto ricco di contenuti di vario tipo.

L’ormai celebre MMO della saga (che trovate anche su Amazon) non ha infatti messo la parola fine alla sua avventura, riuscendo a coinvolgere un gran numero di giocatori in tutto il mondo col passare dei mesi.

Dopo l’inizio ufficiale della nuova storia per il Warrior of Light grazie a una vasta serie di contenuti e miglioramenti è ora il momento di una nuova infornata di extra davvero molto interessanti.

Se a giugno l’accesso al gioco è stato reso in forma gratuita ma per un periodo di tempo limitato, ora si tratta invece di un corposo update.

Via PC Games N, Square ha condiviso nuove informazioni sulla patch 6.18 di FFXIV, i cui cambiamenti più significativi includono nuovi mondi per i server giapponesi ed europei del gioco di ruolo, oltre all’aggiunta della possibilità di far viaggiare i personaggi tra i data center.

Due nuovi mondi caos e due nuovi mondi luce sono stati aggiunti ai server europei, mentre Meteor, un nuovo data center, è stato aggiunto alla regione giapponese.

È stato inoltre implementato il tanto atteso sistema di viaggio, che consente ai giocatori di recarsi in altri centri dati e di giocare con gli amici al loro interno.

I giocatori che visiteranno altri centri avranno la dicitura ‘viaggiatore’ aggiunta alla loro targhetta e saranno soggetti a varie restrizioni.

Regarding Data Center Travel If the target World is congested (e.g., due to login rush after maintenance or when logins are concentrated), that World will be temporarily disabled as a destination. — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) July 5, 2022

I nodi di raccolta leggendari sono inaccessibili ai giocatori in viaggio, così come non si possono evocare o assumere servitori, oltre a non poter mettere in vendita oggetti nel mercato di un centro dati estero.

Non si possono inoltre formare o unire le Linkshell e nemmeno le squadre di PvP, oltre alla possibilità che il centro dati scelto non sia accessibile: come si legge sul Twitter ufficiale di Final Fantasy XIV, infatti, se il mondo di destinazione è sovraffollato o ‘congestionato’, sarà temporaneamente disabilitato.

La patch 6.18 introduce anche un ribilanciamento del PvP: la potenza di base dell’azione Bloodspiller del Cavaliere Oscuro è stata aumentata da 4.000 a 6.000, mentre altre classi sono state marginalmente indebolite.

Nelle note della patch, Square-Enix afferma di avere in programma una serie di aggiustamenti per la patch 6.2 (intitolata Buried Memory e prevista per la fine di agosto), tra cui ulteriori modifiche alla velocità con cui l’indicatore dei limiti si riempie per ogni lavoro, oltre ai modificatori dei danni.

Restando in tema, Final Fantasy XVI proporrà una soluzione alternativa alla scelta della difficoltà: i giocatori potranno modificare il gameplay a piacimento.