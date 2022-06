Il film di Resident Evil avrà un sequel? Qualcuno ci spera

Resident Evil Welcome to Raccoon City è il film che ha tentato di riavviare ufficialmente il franchise di Capcom sul grande schermo.

Nonostante la pellicola (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) non abbia del tutto convinto i fan storici della saga di Biohazard, non si può di certo parlare di flop.

Nella nostra recensione del film pubblicata su queste stesse pagine alcuni mesi fa vi abbiamo infatti spiegato che «al netto delle storture, Resident Evil Welcome to Raccoon City è un film che non è in grado di farsi detestare.»

Ora, sono in molti a chiedersi se il lungometraggio avrà o no un sequel, visto che il film di Johannes Roberts lasciava comunque la porta aperta a nuovi capitoli.

Costato 25 milioni di dollari e con un incasso di circa 42 milioni in tutto il mondo, il film non ha ancora ricevuto il via libera per l’eventuale sequel.

Ora, come riportato anche da Screen Rant, Tom Hopper – interprete di Albert Wesker – ha parlato apertamente di tornare nei panni del villain.

L’attore, impegnato nella promozione stampa di The Umbrella Academy 3, ha infatti dichiarato: «so è che il film ha avuto molto successo nei termini di mercato on demand, tanta gente lo ha visto a casa, quindi credo che sia Constantin che Sony siano soddisfatti.»

E ancora, «ovviamente spero di poter tornare a interpretare Albert Wesker anche perché tutto è finito a farmi pensare che ‘potrei abituarmi a questo ragazzo’. Poi, in riferimento al suo percorso, penso possa essere molto interessante tornare nei suoi panni, quindi lo spero molto.»

Non resta quindi da vedere se Sony Pictures e Constantin diano finalmente l’ok per la produzione di un sequel di Resident Evil Welcome to Raccoon City.

Ma non solo: Resident Evil si prepara a tornare anche su Netflix, e il nuovo trailer continua a lasciare impressioni molto curiose riguardo il nuovo progetto.

Restando in tema, avete letto che Resident Evil 4 sta per tornare con un remake nuovo di zecca che promette davvero faville?