Il director di Abandoned anticipa lo State of Play imminente

Da giorni si vocifera circa il fatto che Sony potrebbe tenere uno State of Play durante la prossima settimana, in una data non ancora confermata ufficialmente.

In molti pensano che sarà il momento del grande ritorno del sequel di God of War (che potete acquistare a meno di 10 euro su Amazon), sebbene ad ora manchi l’ufficialità della cosa.

Continuano infatti a farsi sempre più insistenti le voci che vogliono un nuovo evento PlayStation dedicato in arrivo, con tanto di data.

Anche il noto Tom Henderson si era già detto certo dell’arrivo di un appuntamento in arrivo la prossima settimana, del quale adesso è arrivata una ulteriore – piccola – conferma.

A rivelare che la prossima settimana ci sarà – pare – un nuovo State of Play, è il discusso director di Abandoned, il titolo horror divenuto col passare dei mesi un vero e proprio meme (per i motivi sbagliati).

Hasan Karaman ha infatti pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, nella quale scrive «sono davvero eccitato per lo State of Play previsto la prossima settimana».

Ovviamente, considerando il soggetto, nulla esclude che possa trattarsi dell’ennesima trollata, visto che non è chiaro se uno State of Play sia effettivamente in arrvo (e che magari possa mostrare anche i primi segmenti di gioco di Abandoned, ormai assente dalle scene da mesi).

Nel frattempo, suggeriamo come di consueto di prendere la notizia con le consuete pinze, visto che a breve scopriremo se sarà effettivamente arrivato il momento di un nuovo evento a tema PlayStation.

Restando in tema PlayStation, PS Plus Premium, il nuovo tier massimo dell’abbonamento, include anche i giochi classici: ve ne segnaliamo alcuni da riscoprire.

Ma non solo: Sony ha deciso di non rilasciare alcuni giochi sul catalogo PlayStation Plus europeo, tanto che la lista trapelata alcune ore fa sembra davvero corposa.