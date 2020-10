Il design di PS5 era stato deciso già da tempo, svela Sony

Uno degli aspetti di PlayStation 5 che ha fatto più discutere, in sede di annuncio, è il suo peculiare design: la console di casa Sony avrà infatti un corpo davvero imponente – il più imponente di sempre, a essere precisi – caratterizzato da un design dalla personalità spiccata, probabilmente difficile da abbinare all’arredamento della stanza in cui sistemerete la console.

Proprio a tal proposito, apprendiamo dalle parole di Yashiro Otori che in realtà la compagnia giapponese avesse già definito da qualche tempo l’aspetto finale che avrebbe avuto la sua PS5.

Il design di PS5 prevede un corpo particolarmente imponente per la console

Intervistato da Nikkei, Otori ha infatti dichiarato che in merito al metallo liquido per il raffreddamento della console, le decisioni sono state prese già due anni fa:

Abbiamo iniziato a prepararci all’adozione del metallo liquido TIM circa due anni fa, quando la configurazione dell’hardware di PS5 e la forma della console erano stati grosso modo decisi. In aggiunta al design, abbiamo anche svolto dei vari studi in merito alle possibili adozioni dei metalli liquidi, dal processo di manifattura all’approvvigionamento.

Già da un paio d’anni, quindi, Sony aveva optato per il raffreddamento davanti a ogni cosa, con il corpo della console che – come vi abbiamo raccontato – doveva ospitare necessariamente una grossa ventola, anziché due, a cui affiancare il raffreddamento a metallo liquido.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà il prossimo 19 novembre sul mercato europeo, con il prezzo di 499,99€ di listino per la versione standard e 399,99€ per la versione digital (senza lettore blu-ray). Per tutte le indicazioni sulla console, la retrocompatibilità e la sua line-up di lancio vi rimandiamo al nostro vademecum.