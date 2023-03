Il Dead Space originale in prima persona è ancora più terrificante

Dead Space è stato un grandissimo survival horror, che per anni ha rappresentato uno dei giochi più spaventosi del genere.

Anche prima del recente remake (che trovate su Amazon) che ha riportato in auge il glorioso titolo di Electronic Arts.

E che recentemente lo ha fatto di nuovo ricreando uno dei trailer più emblematici dell’originale, nel tentativo di colpirvi al cuore.

D’altronde Dead Space Remake è stato il gioco dello scorso gennaio, dimostrando in generale di essere un titolo di grande successo. Ma c’è chi ancora si dedica anima e cuore all’originale.

Ma come fa Dead Space a diventare ancora più terrificante? Con la modalità in prima persona, come riporta Wccftech.

Dei modder per PC hanno progettato una mod per la versione del gioco originale del 2008, pensata per cambiare totalmente l’esperienza di gioco e renderla ancora più inquietante.

La mod, che è sempre su NexusMods, permette di giocare a Dead Space totalmente in prima persona.

E l’effetto non è affatto male:

Reverse Engineering, il gruppo di modder, commenta che la mod è stata concepita come un “progetto fatto in casa per divertimento a causa della noia” e potete già scaricarla per rivivere Dead Space in maniera inedita.

In movimento l’effetto è davvero buono, anche se i filmati in-engine probabilmente non ne giovano granché. Inoltre la prospettiva della telecamera modificata nasconde completamente le statistiche di Isaac, le munizioni delle armi, la salute e altri dettagli vari.

L’esperienza utente non è il massimo, ma forse è anche un modo per rendere Dead Space ancora più letale e magnetico.

Se volete che Motive si metta al lavoro su altri remake non dovete far altro che dirlo, più o meno. Electronic Arts sta infatti inviando dei sondaggi per capire i desideri dei giocatori.

Nel frattempo, un fan ha deciso di pubblicare la video comparativa definitiva per scoprire qual è la migliore versione del gioco attualmente disponibile.