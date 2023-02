Volete altri remake di Dead Space? Tocca ai giocatori decidere

Dead Space Remake è da poche settimane arrivato su console current-gen PS5, Xbox e piattaforma PC, sebbene a quanto pare già si parla degli eventuali sequel.

L’ottimo horror sci-fi (lo trovate anche su Amazon in versione PS5) ha terrorizzato i giocatori di tutto il mondo, anche quelli che avevano già apprezzato il titolo originale uscito diverse generazioni fa.

Nella recensione del nostro Domenico, vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, mentre già si parla di eventuali sequel in arrivo, sembra proprio che EA stia chiedendo l’opinione dei giocatori circa l’eventuale produzione di nuovi remake di Dead Space.

Come riportato anche da The Gamer, EA avrebbe inviato dei sondaggi per chiedere se i fan sono interessati ai remake degli altri due capitoli della serie.

Secondo un tweet di Dillon Rogers, il publisher americano ha inviato un sondaggio in cui si chiede ai giocatori se desiderano un rifacimento di Dead Space 2 e 3.

Difatti, si chiede: «Quanto saresti interessato a un remake di Dead Space 2 (2011)?», con una formulazione simile per quanto riguarda Dead Space 3. Le opzioni vanno da “Per niente” a “Per niente interessato”, passando per “Estremamente interessato”.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall – the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

In base ai commenti sul tweet, sembra che in molti siano favorevoli a un remake del secondo gioco. Tuttavia, ci sono alcune esitazioni quando si parla del terzo capitolo.

Sembra che i fan vogliano qualcosa di più di un “remake simile”, ma piuttosto una revisione completa, compresi gli elementi della storia. Il terzo gioco è infatti considerato il più debole della trilogia, soprattutto perché i giocatori hanno ritenuto che la narrazione abbia subito un forte calo di qualità.

Tuttavia, in base al successo del remake di Dead Space (e a quello di questi sondaggi), sembra che il prossimo remake delle avventure di Isaac Clarke sia pressoché certo. Staremo a vedere.

Nell’attesa, il bravissimo Flurdeh ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire Dead Space Remake con una visuale isometrica.

Ma non solo: qualcuno ha anche da tempo dato vita a una bellissima versione PS One del gioco originale, pensata per i nostalgici incalliti.

Infine, un fan ha deciso di pubblicare la video comparativa definitiva per scoprire qual è la migliore versione del gioco attualmente disponibile.