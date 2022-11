Il creatore di Resident Evil e Dino Crisis sarebbe al lavoro su un nuovo remake

Capcom ha da tempo abbracciato la filosofia dei remake, con alcuni rifacimenti di grandi classici particolarmente amati dal pubblico, a cui ora potrebbe aggiungersene un altro di tutto rispetto.

Tra un Resident Evil e l’altro (che trovate anche su Amazon) da tempo i giocatori sono in attesa di rifacimenti di titoli più o meno celebri della casa giapponese.

Sì, il remake di Resident Evil 4 è cosa nota (e promette davvero molto bene), ma a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite.

Come riportato anche su Reddit, Shinji Mikami, l’acclamato director di giochi come Dino Crisis e The Evil Within, starebbe lavorando a un remake non ancora annunciato con Capcom e PlatinumGames.

Mikami non ha fornito alcun dettaglio su questo progetto misterioso, ma sembra che sia realizzato in collaborazione con Capcom, PlatinumGames e il suo studio, Tango Gameworks. Un altro indizio suggerisce che potrebbe trattarsi di un remake di God Hand.

La pagina Facebook dell’autore è stata recentemente aggiornata con un post in cui si parla di un remake “sconosciuto” realizzato con Tango, Capcom e Platinum. I fan ipotizzano che Mikami stia parlando di un potenziale remake di Dino Crisis, ma è probabile che Capcom voglia concentrarsi prima su Exoprimal, l’altro sparatutto con i dinosauri.

Rimangono alcuni sospettati eccellenti, tra cui Viewtiful Joe e Okami, ma gli indizi potrebbero puntare altrove, ossia su un rifacimento del celebre action game uscito su PS2.

L’utente Reddit sostiene che Mikami ha condiviso un post il 1° novembre prima di cancellarlo rapidamente, affermando di essere al lavoro su un “remake o sequel” di God Hand e taggando anche Tango Gameworks, Capcom e PlatinumGames, usando l’hashtag “GameAwards”. Se il commento è vero, probabilmente l’annuncio avverrà ai The Game Awards dell’8 dicembre.

Ricordiamo che God Hand è uscito originariamente per PS2 nel 2006 ed è stato sviluppato da Clover Studio, sviluppatore ormai defunto che alla fine ha unito parte del suo staff negli studi che avrebbero poi formato PlatinumGames.

Il gioco era noto per la sua azione fuori dagli schemi, nonostante non abbia avuto lo stesso successo degli altri progetti di Mikami.

Restando in tema, il buon Shinji si è espresso anche circa il celebre Resident Evil 4, che a quanto pare non considera essere il suo gioco migliore.