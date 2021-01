Il creatore di Ninja Gaiden anche su PS5: ecco cosa sappiamo sul nuovo gioco

Lo scorso 17 gennaio, vi abbiamo reso noto che il director di Ninja Gaiden, Tomonobu Itagaki, ha da poco messo in piedi un nuovo team di sviluppo, chiamato Itagaki Games, rivelando di essere davvero interessato a lavorare con Xbox (ricordiamo che il primo capitolo in 3D della saga action dedicata a Ryu Hayabusa uscì proprio sulla console Microsoft a 128-bit).

Nonostante il passato di Itagaki sia stato contraddistinto dal rapporto in esclusiva di Team Ninja, i nuovi Dead or Alive e Ninja Gaiden hanno dimostrato che le serie hanno valicato i confini, andando a toccare anche console PlayStation.

Itagaki-san. Pic via PSU.

Ora, il giornalista di Bloomberg Takashi Mochizuki ha chiarito che il nuovo gioco del creatore di Ninja Gaiden non sarà esclusivo per i formati Xbox. A quanto pare, infatti, il gioco è in fase di sviluppo presso la neonata Itagaki Games ed approderà quasi certamente su PS5, Xbox Series X|S e PC.

E molti media di gioco hanno scritto, basandosi su quel post di Facebook, che il nuovo gioco di Itagaki è pianificato per Xbox. In realtà, l’ho seguito subito dopo l’intervista per verificare se il piano è esclusivo per Xbox. La sua risposta è stata no. Il piano attuale è per Xbox, PS5 e Steam.

Ecco le parole di Mochizuki:

Come molte testate hanno riportato, basandosi su quel post Facebook, si è pensato che il nuovo gioco di Itagaki potesse uscire solo per piattaforma Xbox. In realtà, avendo avuto modo di parlare con Tomonobu dopo l’intervista per avere una controprova delle sue parole, la risposta dell’autore è stata “no”. Il piano attuale è quindi relativo a un rilascio su Xbox, PS5 e Steam.

Ovviamente il nuovo gioco di Itagaki è ancora ben lontano dall’essere rivelato al mondo, ma è pur sempre una rassicurazione il fatto che anche l’utenza PS5 possa metterci sopra le mani, non appena sarà reso disponibile.

Ricordiamo anche che Ninja Gaiden 4 non sembra essere al momento nei piani di Team Ninja, sebbene il team di sviluppo nipponico avrebbe voglia di cimentarsi ancora una volta nella serie, come reso noto dal director della serie Nioh Fumihiko Yasuda in due interviste concesse ai portali VGC e The Gamer.

In ogni caso è davvero improbabile, per non dire impossibile, che Itagaki possa dedicarsi in qualche modo al quarto capitolo della saga di Hayabusa, se mai la produzione del gioco dovesse ricevere luce verde.