Il creatore di God of War contro Phil Spencer: «fai schifo»

Una delle notizie più calde della settimana è stata, senza alcun dubbio, quella del rinvio di Starfield e Redfall ad un generico 2023.

In particolare, l’uscita del titolo spaziale di Bethesda era uno degli appuntamenti videoludici più attesi e bramati dell’anno, dato che il gioco prometteva anche di riproporre all’ennesima potenza tutta l’epicità di giochi come Skyrim (che potete acquistare su Amazon), ma in versione next-gen.

Nonostante il rinvio sia stato scelto anche per non creare «il prossimo caso Cyberpunk», e dunque per incontrare i più alti standard qualitativi possibili, il malcontento dei fan non si è certo fatto attendere, così come le parole dello stesso Phil Spencer.

Contro le affermazioni di quest’ultimo si è scagliato adesso anche il nome noto di David Jaffe, famoso creatore di God of War.

Jaffe ha riservato a Spencer delle parole decisamente dure, esprimendo giudizi severi contro il suo operato (via Gamerant).

In una live su Youtube l’autore ha commentato la vicenda ed è arrivato ad esprimersi contro il famoso volto di Xbox con la frase: «Fai schifo. Vai a fare terapia». Una frase sicuramente infelice e, oltre alla brutalità delle parole, ci sentiamo di sottolineare quanto sia spiacevole vedere affiancato l’andare in terapia a degli insulti, come se fosse qualcosa che in qualche modo diffama l’individuo.

Jaffe ha paragonato la situazione attuale di Spencer al tempo da lui trascorso a lavorare a un progetto mai uscito per Sony. Ha spiegato inoltre di averci messo un po’ a comprendere che sapere come progettare un gioco non è la stessa cosa di produrne uno.

Ha affermato anche che, a suo modo di vedere le cose, Phil Spencer è semplicemente inadatto al ruolo che ricopre, e che Xbox abbia un disperato bisogno di trovare qualcun altro più capace.

Jaffe ha poi continuato dichiarando di essere a conoscenza del fatto che la causa del rinvio di Starfield e Redfall sia da ricercare nelle questioni interne a Bethesda ma, in quanto capo di Xbox, Spencer avrebbe dovuto prendersi la responsabilità di risolverli.

Se volete dare uno sguardo alla live incriminata, qui di seguito vi riportiamo il video:

Infine, sembra che comunque Starfiled sarà un vero gioiello, e lo dimostrano anche alcune novità e anticipazioni sul gameplay.