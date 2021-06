Il creatore di God of War annuncia tre nuovi giochi (e c’è una demo)

David Jaffe, lo storico creatore della saga di God of War e di Twisted Metal, in occasione del Future Games Show all’E3 2021 ha annunciato tre novità in arrivo dal suo studio di sviluppo.

Il director dei primi due capitoli di God of War ha infatti annunciato che lo studio indipendente MovieGames, per il quale collabora, ha in programma ben tre nuovi giochi in arrivo su PC e console, tutti appartenenti a generi diversi.

Non è stata l’unica novità che abbiamo potuto osservare al Future Games Show, dato che anche il creatore di un amato Silent Hill ha avuto l’opportunità di svelare il suo nuovo gioco horror.

Come riportato da GamesRadar+, il primo dei titoli annunciati è una nostra vecchia conoscenza: si tratta della versione console di Lust From Beyond, un survival horror di cui potete già leggere la nostra recensione.

L'horror psicologico Lust from Beyond arriverà presto anche su console.

In questo horror psicologico, ispirato dalle opere di H.P. Lovecraft, i giocatori dovranno esplorare una tenuta vittoriana, affrontando una setta che adora una divinità erotica extraterrestre.

Su Steam il titolo ha una valutazione degli utenti Molto positiva ed è disponibile per l’acquisto al seguente link: presto il titolo sarà disponibile anche su console grazie alla M edition.

Il secondo titolo in uscita su PC è invece Fire Commander, il quale ci metterà nei panni dei vigili del fuoco, chiamati giustamente dagli sviluppatori i «veri eroi».

Si tratta di un gioco strategico in cui saremo chiamati a guidare una squadra di coraggiosi vigili del fuoco pronti a combattere contro le forze della natura, estinguendo incendi e mettendo in salvo persone ed oggetti preziosi.

La data di rilascio non è ancora stata annunciata, ma è già disponibile una pagina su Steam, che potrete consultare cliccando qui.

Infine, l’ultimo annuncio è Winter Survival Simulator, un gioco che, come intuibile dal nome, ci costringerà a sopravvivere alle condizioni estreme del gelido inverno.

In questo survival game avremo a disposizione soltanto poche risorse e dovremo utilizzare tutte le nostre capacità per sopravvivere e trovare una stazione che ci permetta di chiamare i soccorsi.

La data di rilascio prevista è per il 2021 inoltrato, ma è già disponibile una demo su Steam scaricabile sulla pagina ufficiale.

David Jaffe aveva anticipato che stava lavorando ad un gioco simile a Firewatch: il misterioso titolo di cui parlava dovrebbe dunque essere Fire Commander.

Il papà di God of War si è buttato sulla nuova avventura con MovieGames poco dopo la chiusura del suo studio, avvenuta ormai circa 3 anni fa.

Prima che lo studio chiudesse ufficialmente, David Jaffe ha avuto modo di confermare che uno dei suoi progetti era stato cancellato: fortunatamente grazie a MovieGames ha ricevuto una nuova importante opportunità.