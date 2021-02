Il caso GameStop-Wall Street sta già per diventare un film

Il caso GameStop-Wall Street è già pronto a diventare un film, stando ad un report del noto portale specializzato Deadline.

MGM ha infatti acquisito i diritti cinematografici per la proposta di libro The Antisocial Network dall’autore Ben Mezrich.

La proposta del libro – che non è ancora stato scritto e non sarà terminato per qualche tempo, dal momento che la vicenda si sta tuttora sviluppando – è arrivata sul mercato alla fine della scorsa settimana ed entro venerdì sera MGM avrebbe già ultimato l’acquisto, segno che a Hollywood in tanti hanno notato la storia e pensato che una trasposizione al cinema avrebbe potuto avere successo.

Il libro racconterà la storia di come investitori, giocatori e troll di Internet su Reddit hanno messo Wall Street in ginocchio, e di conseguenza questi dovrebbero essere i temi della pellicola.

Le azioni di GameStop hanno raggiunto un valore inaspettatamente alto dopo che il subreddit di Wall Street ha visto i suoi partecipanti unirsi per combattere i fondi speculativi che avevano invece predetto un calo.

La prima conseguenza è stato un incremento del valore azionario della catena di vendita di videogiochi, salito del 1700% in appena un mese.

La storia avrebbe catturato così tanto l’attenzione di MGM, rivela Deadline, da rendere il progetto di un film «una priorità», per cui è plausibile che i tempi d’attesa, sia per la stesura del libro che per le riprese, siano più brevi del previsto.

La questione ha del resto avuto una certa visibilità e scosso i social per almeno una settimana, al punto da spingere persino la Casa Bianca a monitorarla con attenzione.