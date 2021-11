Il boardgame di Fallout è adrenalinico come il gioco, ed oggi ha il 38% di sconto!

Il mondo dei giochi da tavolo ha accolto, ormai da tantissimo tempo, tantissimi dei più noti brand videoludici amati dai videogiocatori. Abbiamo visto giochi da tavolo tratti dai videogiochi più disparati, e l’Early Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per recuperare quelli più imponenti e belli. Come il gioco da tavolo di Fallout, che in queste giornate preventive di offerte potete portarvi a casa al miglior prezzo di sempre.

La zona contaminata è un posto pericoloso! Le risorse scarseggiano, i secondi fini abbondano e dietro ogni angolo un nemico letale vi attende in agguato. Se non l’aveste capito, il gioco da tavolo di Fallout replica perfettamente le atmosfere del videogioco di Bethesda.

In Fallout: Il Gioco da Tavolo, le vostre azioni possono avere conseguenze catastrofiche! Completando le varie missioni cambierete il corso dell’avventura e le scelte che farete durante gli incontri casuali modificheranno l’opinione che la popolazione ha di voi. Sceglierete di prestare assistenza al Railroad o di aiutare l’Istituto? La Confraternita d’Acciaio avrà la meglio sull’Enclave? Riuscirete a scoprire il segreto del Vault 84?

Un gioco davvero imponente, con tantissimi materiali ed una grande cura per l’estetica degli stessi. Il gioco da tavolo di Fallout ha un prezzo imponente, ma solo per oggi è scontato del 38%, e lo potrete acquistare per soli €40,27 al posto dei €64,99 di listino!

