Il 2021 parte bene con una nuova immagine dell’erede di Shadow of the Colossus

GenDesign, lo studio indipendente fondato da Fumito Ueda, ha condiviso una nuova immagine teaser del suo prossimo gioco.

Il team di sviluppo non ha di certo bisogno di presentazioni: è lo stesso che ha dato alla luce perle come Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian insieme a Sony e Japan Studio.

Nell’immagine, invece, possiamo vedere un eroe solitario che si appoggia ad una roccia, forse affranto o sopraffatto dalla desolazione intorno a lui, in uno scenario vuoto, probabilmente con tanta acqua intorno a lui.

Lo scorcio è visibile nel numero “1” del “2021” pubblicato nella cartolina di auguri per l’inizio dell’anno appena cominciato.

Non si tratta del primo sguardo che diamo al prossimo progetto di Ueda, un vero appassionato, sembrerebbe, delle cartoline di auguri per l’anno nuovo.

Da quello che sappiamo, il gioco è uscito dalla fase di prototipazione già nel 2019, per cui i lavori potrebbero essere già ad un buon punto.

Nel 2020, poi, abbiamo scoperto di un accordo di pubblicazione stretto con Epic Games, che garantirà i fondi necessari affinché la visione del creativo giapponese prenda vita.

Quest’immagine di certo conferma una certa attinenza ai temi cari all’autore giapponese, per cui i fan possono dormire sonni tranquilli circa il fatto che la sua poetica non verrà intaccata dalla collaborazione con un editore diverso da Sony.