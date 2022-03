Final Fantasy, tanti annunci sulla saga in arrivo dal nuovo sito web speciale

Siamo in un periodo in cui molte saghe videoludiche festeggiano anniversari importanti, e Final Fantasy compie nel 2022 ben 35 anni.

Un compleanno molto importante per una delle serie che rappresentano, da sempre, il mondo dei videogiochi nella sua totalità.

Di recente i fan hanno potuto godere del ritorno di uno degli episodi più amati, quel Final Fantasy VII Remake che sta ricevendo un bel po’ di mod su PC.

Una celebrazione che passa anche per l’uscita di prodotti davvero singolari a tema, come Chocobo GP di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Un’occasione del genere non si può non festeggiare, e Square Enix l’ha fatto aprendo un sito speciale per celebrare i 35 anni di Final Fantasy.

Il portale è dedicato unicamente a tutte le novità che arriveranno nel corso dell’anno (e i prossimi?), nei meandri della saga di JRPG più famosa del mondo.

Square Enix è decisamente pronta a festeggiare, stando alla dichiarazione che si trova sul sito web:

«Il primo Final Fantasy è stato pubblicato il 18 dicembre del 1987, e nel 2022 la serie raggiunge il suo 35esimo anniversario. Nell’anno di questo anniversario, vi daremo molti altri modi elettrizzanti per godere dei mondi di Final Fantasy.»

Poco sotto vengono citati Chocobo GP e Stranger of Paradise come titoli in arrivo, con un invitante “e altro…” a seguire.

Oltre al prequel action di tutta la saga sappiamo che esiste anche Final Fantasy XVI, il prossimo episodio regolare che abbiamo visto per la prima volta molti mesi fa.

Un titolo che se la sta prendendo molto comoda, perché lo sviluppo sembra essere più lento del previsto, e la data di uscita ancora molto lontana.

Chissà che non sia proprio il prossimo State of Play lo scenario ideale per qualcuno di questi annunci? D’altronde il focus sarà sugli editori giapponesi, come specificato da Sony.

Per chi ha fame di Final Fantasy Tactics, invece, è uscito di recente un videogioco che farà la gioia degli orfani di quella saga.