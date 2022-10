Dead Space Remake e l’originale di nuovo a confronto

Il remake di Dead Space si avvicina giorno dopo giorno, con un rifacimento che promette di portare il capitolo originale nello splendore della current-gen.

Il survival horror originale, che potete recuperare su Amazon, è da molti considerato come uno dei titoli sci-fi “da paura” più belli di sempre.

Proprio oggi, del resto, il primo Dead Space ha compiuto un compleanno molto importante, e per festeggiare si è tenuto un live stream speciale che riguarda il Remake in arrivo.

Ora, dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, ora è il turno di una nuova video comparativa tra il remake e il titolo originale.

Come riportato da GameSpot, visto che ormai i tempi sono maturi per un confronto a modo, il filmato mette a paragone il rifacimento col classico targato EA.

Il remake di Dead Space si propone di rivedere e modificare il classico titolo del 2008: dai miglioramenti grafici, alla riscrittura dei dialoghi, fino ad alcune nuove meccaniche che promettono di rinfrescare l’esperienza.

Il video che trovate poco sotto mette in evidenza alcuni dei maggiori cambiamenti che riscontrati nei capitoli 2 e 3, a garanzia della qualità generale.

Considerando in ogni caso che il gioco è ancora in fase di sviluppo, tutto ciò che è stato mostrato da GameSpot è soggetto a modifiche.

Ricordiamo in ogni caso che Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 e sarà guidato dal direttore creativo Roman Campos-Oriola e dall’ex game director di Assassin’s Creed Valhalla, Eric Baptizat.

Come recita la descrizione ufficiale, «questo remake offre una fedeltà visiva sbalorditiva e un audio ricco di suspense, oltre a nuovi contenuti di gioco e miglioramenti pur rimanendo fedele all’emozionante visione del gioco originale.»

Per non farci mancare niente, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata alcuni mesi da esplicitamente per i nostalgici irriducibili?