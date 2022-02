I prezzi dei Final Fantasy stanno sfuggendo di mano

Final Fantasy è una di quelle serie che hanno fatto la storia dei videogiochi, tanto che tanto i nuovi quanto i capitoli classici sono amati da una legione di giocatori.

Senza contare giochi recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, ci sono infatti alcuni episodi della serie piuttosto ambiti dai collezionisti.

Così, mentre i fan sono impegnati a decretare il Final Fantasy migliore di sempre, sui siti di aste online la situazione sta un attimo sfuggendo di mano.

Come riportato anche su Reddit, sembra infatti che qualche venditore zelante abbia messo in vendita vari capitoli classici della serie a prezzi davvero esorbitanti.

Come segnalato dall’utente ToeBeens, su portali molto noti come eBay stanno spuntando come funghi alcune inserzioni a tema che non possono non fare scendere il sudore lungo la fronte dei più assidui collezionisti.

Molti degli episodi classici della saga Square, specie quelli PS One e PS2, sono infatti messi all’asta a cifre da capogiro.

Troviamo quindi Final Fantasy IX per la prima PlayStation, sigillato e prima versione europea – vale a dire non Platinum – a circa 5000 euro (vedere per credere).

Senza contare l’amato Final Fantasy X per console PlayStation 2, sempre nuovo di fabbrica, a circa 1000 euro (anche in questo caso, cliccate qui).

Che il mercato dei giochi fisici da collezione stesse iniziando ad alzare l’asticella era cosa nota, ma arrivare a questo livello è forse un po’ troppo anche per il fan più irriducibile.

Staremo a vedere se si tratta di un fenomeno passeggero, oppure la cosa è destinata a peggiorare (cosa che non ci auguriamo, con tutta sincerità).

