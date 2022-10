I nuovi giochi annunciati per Meta Quest (ci sono big)

Solo pochi minuti fa, è stato confermato l’arrivo di Xbox Game Pass su Meta Quest, il tutto grazie alle funzionalità offerte dal Cloud.

Si tratta di una grande e potenzialmente rivoluzionaria novità per tutti iscritti a Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon).

In soldoni, Xbox Cloud Gaming consentirà di giocare in streaming a tutto il catalogo di giochi presenti nel Game Pass Ultimate ma attraverso Meta Quest Store.

Ora, come riportato anche da Venture Beat, Meta ha rivelato diversi giochi in arrivo sulle sue piattaforme VR durante l’evento Connect di oggi.

Da quello che è stato reso noto, si tratta di porting, aggiornamenti e nuovi titoli, tra cui Iron Man VR e The Walking Dead: Saints & Sinners.

Poco sotto, la lista di giochi presentati all”evento, con tanto di trailer di annuncio al seguito.

Iron Man VR

Il primo gioco annunciato è Iron Man VR, che verrà lanciato su Meta Quest 2 il 3 novembre. Lanciato originariamente nel 2020 per PlayStation VR, il gioco mette i giocatori nella tuta di Tony Stark durante i combattimenti aerei.

Per l’occasione, è stata annunciata l’acquisizione dello sviluppatore Camouflaj negli Oculus Studios insieme a Twisted Pixel e Armature Studios.

Among Us VR

Il nuovo porting dell’ormai celebre titolo multigiocatore si preannuncia davvero molto interessante, con un lancio previsto per il 10 novembre prossimo.

Behemoth

Meta ha anche annunciato un nuovo e intrigante gioco dello sviluppatore Skydance Interactive.

Al momento sappiamo solo che si chiamerà Behemoth, ma non sono state rese note altre informazioni, se non che il lancio è previsto per il 2023.

Meta ha anche annunciato alcuni nuovi aggiornamenti per alcuni dei suoi titoli, tra cui The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution (previsto per il 1° dicembre 2022) e Population: One.

Infine, BigBoxVR sta lanciando un aggiornamento UGC-friendly per il suo sparatutto in prima persona. Chiamato “Sandbox“, consentirà agli utenti di costruire i propri giochi personalizzati.

Restando in tema Game Pass, a partire da oggi i giocatori in possesso di un abbonamento al servizio potranno scaricare ben 3 nuovi giochi gratis.