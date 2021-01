I musou non piacciono? In realtà Hyrule Warriors: L’era della Calamità è da record

C’è sempre un po’ di perplessità, in Occidente, quando si apprende dell’ennesimo arrivo di un nuovo musou, un genere di videogioco che ha grande popolarità in Oriente ma che non sempre riesce a esercitare lo stesso fascino dalle nostre parti. Così, per molti il musou è diventato sinonimo di un tipo di videogioco che si preferisce evitare, ma i numeri dicono che in realtà parliamo di un genere più in salute che mai.

A dimostrarlo c’è il riscontro avuto da Hyrule Warriors: L’era della Calamità, che unendo le meccaniche tipiche di questo stile di gioco all’onere di essere un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è riuscito a diventare il Warriors più venduto nella storia di Koei Tecmo.

Hyrule Warriors: L'era della calamità è disponibile su Nintendo Switch

Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia giapponese, che pubblicando i risultati per il terzo quarto dell’anno fiscale ha visto un aumento del 64,7% del profitto anno su anno nel periodo in oggetto. In particolare, ad aiutare a raggiungere questi importanti obiettivi è stato proprio il nuovo Hyrule Warriors, che ha visto 3,5 milioni di copie distribuite dal suo lancio, diventando subito il singolo Warriors dal lancio migliore di sempre.

NiOh 2, invece, ha visto la distribuzione di 1,4 milioni di copie su PS4 nel 2020, in attesa che il soulslike esordisca anche su PlayStation 5 e PC tra qualche settimana.

Se, insomma, gli appassionati (e magari Nintendo stessa) si aspettavano risposte su quanto potesse funzionare un nuovo Hyrule Warriors, se inserito nel canone di Breath of the Wild, è evidente che i consumatori si siano espressi.

