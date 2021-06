I migliori smartphone Xiaomi in offerta su Amazon

Xiaomi è un marchio cinese ormai entrato nei cuori di tantissimi appassionati di tutto il mondo, producendo molteplici prodotti appartenenti alle tipologie più disparate. Tuttavia, il produttore orientale è conosciuto presso il grande pubblico maggiormente per i suoi smartphone, che solitamente offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e consentono spesso di entrare in possesso di terminali dalle caratteristiche tecniche di tutto rispetto ma sborsando molto meno rispetto ai suoi diretti concorrenti.

In questo articolo abbiamo preso in considerazione le offerte più interessanti presenti su Amazon, così da consigliarvi su quali prodotti puntare maggiormente per risparmiare sensibilmente sul loro acquisto.

Tra i vari smartphone Xiaomi che trovate su Amazon a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo Xiaomi Mi 10T Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 385€, rispetto ai 599€ usuali di listino, per un risparmio reale di quasi 215€.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interna. La capiente batteria da 5000mAh sarà in grado di fornirvi un’autonomia ottimale per permettervi di arrivare a sera senza troppi problemi o necessità di ricarica.

Per quanto riguarda le foto, lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro vanta una fotocamera principale da ben 108MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e Intelligenza Artificiale per scatti sempre perfetti in qualsiasi circostanza.

Infine, lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro vi permetterà di godere di un’esperienza visiva di qualità grazie al suo schermo DotDisplay FHD+ da 6,67″ True Color, dotato di una frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive Sync.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in sconto e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli smartphone Xiaomi su Amazon.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon