I migliori shooter | Agosto 2020

Sin dalla creazione di Wolfenstein e Doom negli anni ’90, il genere degli sparatutto è diventato uno dei più importanti all’interno del mondo videoludico. Gli shooter in prima persona hanno subito un’evoluzione nel corso degli anni che ha fatto fiorire il genere in una moltitudine di varianti diverse. Si va da quelli più arcade a quelli maggiormente basati sulla storia, fino a quelli più votati al multiplayer, tra deathmatch classico e la nuovissima battle royale.

Che ci si ritrovi sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale o nello spazio a caccia di alieni, il fascino degli sparatutto ha conquistato molti fan grazie alle possibilità di immedesimazione offerte dalla prima persona. Ovviamente ogni titolo ha le sue particolarità e data l’alta quantità che ne esce ogni anno, non sempre è facile capire quale sia il più adatto al nostro gusto personale.

In questa nostra selezione dei migliori shooter, abbiamo voluto puntare non solo sulla qualità, ma anche sulla varietà offerta dai giochi, andando a prendere diverse tipologie di sparatutto. Vediamo dunque quali sono gli sparatutto da noi consigliati.

Migliori Shooter

Call of Duty: Modern Warfare

Non potevamo che cominciare con lo sparatutto più venduto di tutti i tempi. Il Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019 è un grande ritorno alle origini, che presenta un’ottima campagna in single player e una grande varietà per quanto riguarda il multiplayer sia competitivo che cooperativo. Il fiore all’occhiello è poi la modalità Warzone (giocabile anche gratuitamente da chiunque la scarichi), ossia la modalità battle royale del gioco che sta avendo un grande successo tra i giocatori. Il gioco è dunque un pacchetto completo sia per chi voglia giocare una campagna single player degna di nota e sia per chi predilige il gioco online, dove questo Call of Duty offre il meglio grazie a tante diverse modalità e una grande possibilità di personalizzazione delle armi.

Metro Exodus

Il capitolo conclusivo della saga ispirata ai romanzi di Dmitrij Gluchovskij e sequel diretto di Metro 2033 e Metro: Last Light. In Metro Exodus torniamo a vestire i panni del protagonista Artyom nella sua fuga dalla metropolitana di Mosca alla ricerca di nuovi luoghi dove poter vivere dopo la tragedia di una guerra nucleare scoppiata anni prima. Il titolo permette di visitare luoghi molto più ampi rispetto al passato, con grandi aree naturali da esplorare alla ricerca di risorse. La storia sarà sempre al centro dell’attenzione, e a seconda dell’approccio che decideremo di intraprendere nel corso dell’avventura potrebbe cambiare radicalmente il finale. Il gameplay vede una componente survival più accentuata, con risorse da trovare per fabbricare proiettili e altri utensili utili ai nostri scopi, e una parte stealth più incisiva rispetto al passato, sempre che non preferiate adottare un approccio più diretto.

Titanfall 2

Se avete provato Apex Legends, allora sappiate che il gameplay del battle royale di Respawn è in parte derivato dall’ottimo Titanfall 2, titolo del 2016 che ebbe solo la sfortuna di uscire nel periodo sbagliato in mezzo a un COD e un Battlefield. Il titolo è molto valido soprattutto per il suo gameplay frenetico e tecnico, che alle sparatorie classiche aggiunge anche la possibilità di combattere a bordo dei potenti Titan, mech da combattimento che si potranno trovare e pilotare sul campo di battaglia. Titanfall 2 propone una campagna single player e diverse modalità multiplayer molto divertenti proprio per via di questo mix tra combattimenti a piedi e a bordo dei Titan, che rendono lo stile di gioco dello shooter di Respawn unico.

Bioshock: The Collection

Il pacchetto definitivo dedicato alla serie Bioshock. Questa raccolta comprende tutti e tre i titoli della saga videoludica immaginata in origine da Ken Levine (director del primo capitolo e di Infinite) in un’unica collezione che comprende Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite rimasterizzati e con già all’interno tutti i DLC usciti ai tempi. Se non avete mai percorso le suggestive rovine della città sommersa di Rapture nei panni di Jack, oppure solcato i cieli di Columbia insieme a Booker DeWitt ed Elizabeth, allora questa è l’occasione giusta per non perdersi una saga significativa per tutto il genere degli sparatutto e non solo.

Battlefield V

Lo sparatutto di DICE è tornato ai campi di battaglia storici della Seconda Guerra Mondiale nella sua ultima incarnazione uscita a fine 2018. Battlefield V riprende gran parte della formula vista in Battlefield 1 ampliandola. Tornano le Storie di Guerra nella campagna per giocatore singolo che ci mostrano diversi fronti della Seconda Guerra Mondiale, con anche alcune scelte meno scontate del previsto. Il focus è poi come sempre sulla modalità multiplayer, che si focalizza soprattutto su battaglie campali che possono ospitare oltre 60 giocatori e presentano edifici distruttibili e l’utilizzo di diversi mezzi come aerei e carri armati. I giocatori potranno scegliere fra quattro classi differenti per lanciarsi in battaglia, tra assalto, scout, medico e supporto, che potranno ottenere oggetti migliorabili salendo di livello. Battlefield V è l’ideale se in uno shooter cercate battaglie campali caotiche e divertenti.

Borderlands 3

Più grande e ancora più folle, Borderlands 3 riporta i giocatori nell’universo creato da Gearbox Software a caccia delle cripte per vari pianeti della galassia. Questo titolo è un ottimo mix tra action RPG e sparatutto, che permette fino a 4 giocatori di vivere l’intera campagna in cooperativa. Anche in questo caso si potrà scegliere tra quattro classi differenti e soprattutto sarà possibile trovare un infinito numero di armi, talmente tante da avere l’imbarazzo della scelta su che oggetto portatore di distruzione utilizzare. Uno sparatutto da tenere in considerazione se amate la deriva da RPG e una storia ironica e avvincente da giocare insieme ai vostri amici.

Wolfenstein 2: The New Colossus

B.J. Blazkowicz torna in questo sequel creato da MachineGames e pubblicato da Bethesda, per fare a pezzi ancor più nazisti. Sequel diretto dell’ottimo reboot uscito nel 2014, Wolfenstein 2: The New Colossus ci permette di vivere una campagna che unisce una buona componente narrativa a un gunplay frenetico e divertente. La possibilità di utilizzare due armi in contemporanea aumenta enormemente il divertimento, permettendoci di massacrare con ancor più efficacia una moltitudine di nazisti nei panni di Terror Billy in una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

Overwatch

In attesa del sequel, se cercate uno sparatutto votato interamente alla componente multiplayer, allora Overwatch è sempre una buona scelta. Questo titolo basato sugli eroi creati da Blizzard ci permette di affrontare battaglie 6vs6 dove il gioco di squadra e la sincronia tra le diverse abilità dei personaggi sono fondamentali per la vittoria. Dal suo lancio nel 2016 a oggi sono stati aggiunti numerosi personaggi, portando il totale a oltre 30 eroi unici per abilità e aspetto. Overwatch presenta una buona scelta di modalità da giocare in multiplayer, continuamente aggiornate dagli eventi stagionali che continuano ad aggiungere novità al titolo. Una scelta da tenere in considerazione se siete interessati principalmente all’aspetto competitivo degli shooter in prima persona.

Bulletstorm: Full Clip Edition

Versione rimasterizzata dell’originale shooter in prima persona creato da People Can Fly nel 2011, la Bulletstorm Full Clip Edition riporta tutto il divertimento del titolo originale. Il gioco è uno sparatutto che premia la creatività nelle uccisioni del giocatore, grazie a un gunplay molto vario e divertente che ci permette di sfruttare le nostre armi e l’ambientazione per inventarsi sempre nuovi modi di eliminare i nemici. Più l’uccisione sarà varia e unica e più punti ci verranno assegnati. Grazie a questi potremo poi ottenere nuove armi ed equipaggiamento ancora più potente. Oltre all’ottimo gameplay, Bulletstorm ha anche una campagna single player più che godibile grazie soprattutto a una buona dose d’ironia tipica degli sviluppatori.

Doom Eternal

Il capolavoro di id Software arrivato quest’anno su console e PC. Doom Eternal è l’apice di un gunplay già ottimo nel primo capitolo del 2016 e qui portato all’estremo. L’azione frenetica vi garantirà l’utilizzo di tantissime opzioni di offesa tra le tante armi presenti, ognuna dotata di uno sparo secondario, i gadget della vostra armatura e i potenti colpi corpo a corpo. Al comando del Doom Slayer dovrete combattere per salvare la Terra da un’invasione delle forze infernali pronte a distruggere completamente l’umanità. I demoni però non hanno fatto i conti con il nostro furioso protagonista, che massacrerà senza pietà ogni creature infernale in modi sempre più creativi. Doom Eternal è un gioco imprescindibile per ogni amante degli sparatutto vecchia scuola e non solo.

