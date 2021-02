I migliori sconti della Amazon Gaming Week

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! I prodotti in offerte sono davvero tantissimi e sul nostro sito trovate varie notizie dedicati a singoli marchi o categorie di offerte. Tuttavia, abbiamo deciso di fare una scrematura degli sconti migliori attualmente in corso, così da fornirvi la possibilità di puntare subito agli affari imperdibili e risparmiare diverse decine di euro sui vostri acquisti.

Nel caso foste interessati ai videogiochi, vi segnaliamo in particolar modo che The Last Of Us Parte 2, nel caso non l’abbiate acquistato in precedenza, viene proposto a soli 29,99€, rispetto ai 74,99€ di listino, e si tratta dell’occasione perfetta per portarsi a casa uno dei titoli più importanti della generazione appena trascorsa. Piuttosto interessante anche la raccolta The Yakuza Remastered Collection, che potete portarvi a casa a soli 29,99€ o nel caso, possediate già una PS5, vi segnaliamo anche Mortal Kombat 11 Ultimate, acquistabile a soli 37,99€.

Se, invece, state pensando di acquistare un nuovo notebook gaming, vi consigliamo senza ombra di dubbio l’MSI GE66 Raider, che potete portarvi a casa a soli 1.999€, rispetto ai 2.399€ di listino, per un risparmio reale di 400€. Il dispositivo è equipaggiato con un display a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 300Hz, ideale per i giochi più frenetici., mentre ad animare il notebook troviamo un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione, accompagnato dalla potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 Super equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6. A completare la dotazione hardware abbiamo 16GB di RAM e 1TB di SSD PCIe NVMe.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon