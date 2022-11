Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai notebook gaming.

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di notebook gaming in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

I migliori notebook gaming in sconto per il Black Friday

MSI GF63 Thin | -31%

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è animato dal processore Intel Core i7-11800H di undicesima generazione, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3050 equipaggiata con 4 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche generali e giocare con un ottimo livello di dettaglio anche ai titoli più popolari. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno. Il notebook gaming MSI GF63 Thin è equipaggiato con un display 15.6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, in quanto più che doppia rispetto ai soliti 60Hz proposti dalla maggior parte dei prodotti sul mercato. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il notebook a soli 899€, con uno sconto del 31%.

MSI Stealth GS66 | -28%

Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività. Ad animare il notebook gaming MSI GS66 Stealth è un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione (Tiger Lake H), mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche elevate anche con i titoli più moderni, anche con DLSS ed effetti di Ray Tracing in tempo reale attivi. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il notebook a soli 2.299€, con uno sconto del 28%.

ASUS TUF Dash F15 | -26%

Il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 può diventare il vostro compagno di lavoro, studio e svago, grazie ad uno chassis dalle linee pulite e con uno stile accattivante dello spessore di soli 19,9mm e un’elevata resistenza per la massima portabilità. Il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 è inoltre dotato di uno splendido display da 15,6″ a risoluzione FullHD con trattamento anti riflesso e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. l notebook gaming ASUS TUF Dash F15 è animato dal processore Intel Core i7-11370H di undicesima generazione, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su un velocissimo SSD. Per quanto riguarda il gaming, a bordo del notebook ASUS TUF Dash F15 troviamo la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB di GDDR6, in grado di farvi eseguire senza problemi anche i titoli più recenti. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il notebook a soli 934€, con uno sconto del 26%.

Acer Nitro 5 | -22%

Il notebook gaming Acer Nitro 5 è animato dal processore Intel Core i9-11900H e dalla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM, basata sull’architettura Ampere, che vi consentono di giocare a ottimi livelli con qualsiasi titolo in commercio, anche con ray tracing e DLSS attivi. Il notebook gaming Acer Nitro 5 è equipaggiato inoltre con un veloce SSD NVMe da 1 TB e 16 GB di RAM DDR4. Il notebook gaming Acer Nitro 5 vi consente di giocare osservando ogni minimo dettaglio con il massimo della fluidità grazie al display IPS FHD da 15,6″ con una frequenza di refresh di 144 Hz. I comandi sono sempre a portata di mano grazie alla tastiera completamente retroilluminata, per cui giocare di notte non costituirà alcun ostacolo. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il notebook a soli 1.399€, con uno sconto del 22%.