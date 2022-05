I migliori giochi per Switch da giocare… per solo 5 minuti

Avete Nintendo Switch ma magari poco tempo libero? Oppure non avete voglia di tuffarvi in un’avventura lunga e complessa, dalla trama intrigante ma che probabilmente andrebbe troppo per le lunghe? Allora ciò che adesso vi proponiamo potrebbe fare al caso vostro.

La console ibrida Nintendo ha dalla sua un massiccio catalogo di giochi interessanti, molti dei quali si prestano perfettamente ai giochi facili, semplici e veloci; quelli che potete avviare, giocarci qualche minuto e chiudere velocemente senza troppe remore.

A proposito, come leggiamo su TheGamer, è stato lanciato un thread su Reddit, dall’utente trowzerss, che ha raccolto una lista di giochi per Switch a cui potete giocare anche solo per 5 minuti, quelli adatti a riempire i tempi morti tra un impegno e l’altro.

Alcuni hanno proposto Slay the Spire e Animal Crossing, anche se la presenza di quest’ultimo è un po’ una forzatura, dato che degli utenti hanno fatto notare che solamente avviarlo prenderebbe troppo tempo prima di iniziare effettivamente a giocarlo.

Tra gli altri nomi proposti c’è anche Pokémon Unite, senza dubbio un gioco mordi e fuggi, ma che tecnicamente vi ruberebbe più di 5 minuti, anche solo per una partita.

Animal Crossing: New Horizons

Abbiamo poi Into the Breach, un titolo interessantissimo, strategico a turni, in cui dovrete combattere contro degli alieni sfruttando dei potenti mech, il tutto in uno scenario futuristico che si genera randomicamente a ogni partita. Into the Breach potrebbe essere effettivamente il candidato ideale, dato che i round durano meno di 5 minuti (ma attenzione, potrebbe creare dipendenza).

Altri sono i titoli proposti come Tetris 99 e Super Mario 3D World, ma in sostanza lo store Nintendo è pieno di chicche da scoprire.

