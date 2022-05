A Milano potrete presto giocare con Nintendo Switch anche in uno speciale salotto su un tram!

Ci arriva da Nintendo la comunicazione di una iniziativa davvero peculiare, che farà piacere a tutti i fan della grande N che capiteranno a Milano nei prossimi giorni: con una collaborazione tra la compagnia di Kyoto e Febal Casa – noto marchio per l’arredamento –, infatti, ben presto ci sarà un tram cittadino che proporrà al suo interno un vero e proprio salotto, dotato di Nintendo Switch (potete comprare su Amazon la vostra) e dentro al quale sarà possibile mettersi comodi per giocare Mario Kart 8 Deluxe e l’atteso Mario Strikers.

L’iniziativa diventerà realtà in occasione del Fuorisalone 2022 (e della Milan Design Week) e potrete incrociare il tram sulle vie principali della città meneghina dal 6 al 12 giugno prossimi, con alcuni giorni destinati soprattutto al pubblico Nintendo. Il mezzo sarà completamente personalizzato e arredato come una casa moderna, con un occhio di riguardo per il mondo dei videogiochi.

Mario Kart 8 sarà protagonista dell'iniziativa

«Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 giugno, i visitatori potranno divertirsi con il gioco di corse più famoso al mondo, Mario Kart 8 Deluxe, mentre sabato 11 sarà possibile mettere le mani, a solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, sull’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football» ci anticipa Nintendo, nella nota stampa che accompagna la peculiare proposta itinerante.

Viene anche sottolineato come l’iniziativa sarà aperta a chiunque, quindi se doveste incrociare lo speciale tram Febal Casa equipaggiato di Nintendo Switch potrete salirci liberamente.

«L’evento itinerante di Febal Casa è pronto ad accogliere chiunque voglia spostarsi nel centro della città e visitare gli showroom e le location del Fuorisalone a partire dal 6 giugno. Per chiunque voglia divertirsi con i videogiochi Nintendo, l’appuntamento è invece il 7, 9 e 11 giugno nell’esclusivo tram targato Febal: impossibile mancare!» conclude la nota.

Vi ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe è disponibile su Nintendo Switch, dove ha riscosso uno straordinario successo e da poco ha visto anche il lancio del nuovo pack per i percorsi aggiuntivi.

Mario Strikers è invece in arrivo sulla console il prossimo 10 giugno, quando potremo finalmente tornare a calciare il pallone nei divertenti (e assurdi!) campi di calcio popolati da Mario e compagni.