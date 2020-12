I migliori giochi della generazione secondo EDGE (e c’è un grande assente)

La generazione “terminata” con PS4 e Xbox One è stata sicuramente una delle più ricche degli ultimi anni, senza contare anche la presenza di Nintendo Switch (ancora viva e vegeta) e in grado di tirare fuori dal cilindro un numero di giochi realmente sorprendente.

Ora, il noto magazine EDGE ha deciso di stilare la lista dei giochi più importanti della cosiddetta “vecchia generazione”.

Poco sotto, l’elenco dei titoli in ordine alfabetico:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Sorprende non vedere nella classifica un gioco come The Last of Us Parte II nella lista, nonostante il titolo Naughty Dog abbia da poco ottenuto il premio come Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2020 (qui trovate il recap di tutti gli annunci della nottata).

Ricordiamo anche che PS4 e Xbox One, lanciate entrambe a fine 2013, continueranno a ricevere gioco cross-gen almeno fino al 2022 inoltrato, facendo quindi il paio con le ben più performanti PS5 e Xbox Series X|S.

Lo scorso mese di novembre, il responsabile della pianificazione della piattaforma di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha parlato infatti della possibilità di vedere gli stessi giochi sia su PS4 che su PS5 ancora per molti anni, concetto poi ribadito più di recente anche dal boss Jim Ryan (il quale ha specificato che si tratta di una cosa “giusta e razionale”).

Ad esempio, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è pensato anche per girare su PS4, così come il prossimo Horizon: Forbidden West.

La nuova generazione di PlayStation 5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni, così come Xbox Series X e Series S disponibile dal 10 dello stesso mese.