I membri PS Plus hanno una lamentela su un (presunto) gioco gratis

Giugno ha finalmente preso il via, e questo mese PlayStation Plus (o PS Plus, per gli amici) vedrà il debutto in Europa il nuovo sistema di abbonamento, che fonderà in un unico servizio il Plus, i vecchio PlayStation Now e molto altro ancora.

I possessori di DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon) e di DualShock 4 abbonati al servizio stanno quindi per ricevere una valanga di novità.

Oltre a una libreria di giochi on demand (di cui vi abbiamo parlato a chiare lettere nel nostro approfondimento) gli utenti sono ora in attesa di scoprire le novità PlayStation Plus di giugno, il cui reveal è alle porte.

Se di recente un leak potrebbe avere svelato i giochi gratis che sbarcheranno questo mese nel servizio Sony, sembra che l’utenza abbia storto il naso circa la presenza di un gioco in particolare.

Come riportato anche da Push Square, God of War farà quasi certamente parte della lineup di PS Plus Essential per il mese di giugno.

Sebbene questo rumor sia stato accolto con entusiasmo dai fan che attendono con trepidazione God of War Ragnarok, (i quali ritengono che il “ritorno” del primo capitolo segni l’inizio della campagna di marketing per l’attesissimo sequel) altri giocatori hanno invece lamentato la cosa.

Il colosso giapponese ha già annunciato che God of War farà parte dei nuovi livelli di abbonamento PS Plus Extra e PS Plus Premium, rendendo la sua inclusione in PS Plus Essential molto meno preziosa del previsto.

Inoltre, il gioco è anche incluso nella PS Plus Collection per i possessori di PS5 oltre a far parte della “vecchia” selezione PS Now da diverso tempo.

Ciò significa che il titolo è effettivamente destinato a far parte di ogni singolo abbonamento offerto da Sony, cosa questa che potrebbe portare a una sovrabbondanza non propriamente gradita da tutti.

Non ci resta che attendere una manciata di ore prima di scoprire ufficialmente i titoli dei giochi che entreranno a far parte di PS Plus a giugno.

