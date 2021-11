eFootball è un disastro: Konami si scusa e torna ad aggiornare PES 2021

Se gli ultimi aggiornamenti di Konami non significano aver alzato bandiera bianca sul disastroso lancio di eFootball, probabilmente poco ci manca: il rilancio della nota serie calcistica non ha infatti ottenuto affatto gli effetti sperati.

Per rendere l’idea di quanto la situazione sia diventata paradossale, basta osservare l’ultimo aggiornamento sui social di eFootball: Konami non solo si è scusata con i propri utenti, ma ha deciso di tornare perfino ad aggiornare PES 2021, il precedente capitolo.

Inutile dire che il caotico lancio non ha fatto altro che dare campo libero al rivale FIFA 22, che nei primi giorni ha raggiunto oltre 400 milioni di partite giocate.

Una situazione culminata con l’annuncio del rinvio dell’importante aggiornamento, delle versioni mobile e del rimborso dei DLC, che potrebbe aver messo una pietra tombale sul progetto, molto difficile da risollevare.

Il rinvio dell’aggiornamento 1.0.0 ha infatti scatenato tantissime polemiche dei fan, che di fatto vedranno aggiornato il titolo free-to-play solo vicino alla scadenza dell’attuale stagione.

La stessa Konami ha lasciato intendere di essere più che consapevole del disastro causato da eFootball, al punto da annunciare la clamorosa decisione di tornare a offrire nuovi contenuti su PES 2021.

Il publisher si è infatti scusata per i problemi riscontrati su eFootball, comunicando che gli utenti di PES 2021 potranno godersi nuovi contenuti: chiunque completerà il tutorial di myClub riceverà 2.000 monete, mentre torneranno contemporaneamente gli eventi Matchday, Vs COM e Special Agents.

Gli sviluppatori hanno inoltre ammesso di aver preso in seria considerazione l’idea di rinnovare ed estendere le licenze presenti su PES 2021, ma la decisione è stata scartata a causa di problemi tecnici.

Regarding eFootball™ 2022, the team is fully committed to working on the major update (v1.0.0) to make sure it meets the quality that you deserve. Still, that doesn't mean that you should be deprived of enjoying the current version, so we will continue to hold in-game events.

— eFootball (@play_eFootball) November 26, 2021