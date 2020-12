I (folli) auguri di Natale di PlayStation, EA, Nintendo e molti altri

Il Natale 2020 si avvicina e con lui iniziano a fioccare gli auguri dei più grandi colossi del mercato dei videogiochi.

Il primo e decisamente esilarante augurio è quello di PlayStation: con la descrizione che sembrerebbe essere quella di Babbo Natale, l’account Twitter ha pubblicato un breve video che mostra Eivor (protagonista di Assassin’s Creed Valhalla) in sella a una renna nel Bifrost (ossia il leggendario ponte dell’arcobaleno che secondo la leggenda unisce la terra degli umani alla dimora degli dei).

https://twitter.com/PlayStationIT/status/1342145603288133632

Sempre PlayStation Italia ha anche pubblicato un altro video (decisamente più sobrio), in cui tanti DualShock 4 (accompagnati da un unico DualSense) formano un vero e proprio albero di Natale decisamente originale.

Nintendo America, invece, usa i sui mitici Pikmin per augurare buone feste a tutti i possessori di console Switch.

Assolutamente esilarante invece Electronic Arts (o meglio, il suo social media manager), che augura a tutti buone feste citando il leggendario meme Hide the Pain Harold.

Your EA social manager needs a break 😅 Gone gamin' for the holidays–see you in 2021. 👋 pic.twitter.com/vWtvY0aswA

Anche l’account ufficiale di 343 Industries e Halo (previsto in esclusiva su console Xbox nel corso del prossimo anno) ha augurato buone feste a tutti i suoi follower.

Season's greetings and very happy holidays to you and yours! From all of us at 343 Industries, we'll see you in 2021.

🏔️☃️🎄 pic.twitter.com/KS1zcDK9QT

— Halo (@Halo) December 21, 2020