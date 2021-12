I fan non potranno davvero perdere The Witcher Unlocked

I giorni che ci separano dall’arrivo della Stagione 2 della serie TV Netflix di The Witcher sono davvero pochi, dopo un’attesa durata svariati mesi (anche per via dei rallentamenti per l’emergenza sanitaria).

Henry Cavill tornerà quindi a breve nei panni di Geralt di Rivia anche in questo nuovo ciclo di puntate, ispirate all’ormai leggendario franchise di The Witcher.

Se volete sapere cosa vi aspetta, recuperate anche la nostra recensione dei primi sei episodi della seconda stagione, sempre e sulle pagine di SpazioGames e rigorosamente senza spoiler.

Ora, il debutto della seconda stagione di The Witcher sarà affiancato da uno speciale (della durata di 60 minuti) in uscita il 20 dicembre prossimo.

Intitolato The Witcher Unlocked, questo documentario davvero imperdibile per ogni appassionato del franchise che si rispetti sarà disponibile in streaming su YouTube e su Facebook.

I fan potranno ammirare una valanga di contenuti inediti, incluse interviste, scene tagliate e anticipazioni sulla terza stagione, oltre alle primissime novità ufficiali circa il prequel live-action attualmente in lavorazione, ossia The Witcher: Blood Origin.

Poco sotto, il tweet ufficiale che conferma la notizia, con tanto di orari.

announcing: THE WITCHER: UNLOCKED

the official Netflix Geeked after show cast interviews. deleted scenes. full spoilers. tune in: December 20, 8am PT / 11am ET / 4pm GMT

hosted by @feliciaday watch the full episode on The Witcher YouTube & Netflix Geeked Facebook pic.twitter.com/eVz28QXQ13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 13, 2021

Ricordiamo che i nuovi episodi debutteranno sul catalogo streaming di Netflix il 17 dicembre 2021.

Avete già letto in ogni caso che proprio Henry Cavill ha da poco discusso del futuro della serie TV, lasciando intendere che tra le ispirazioni potrebbero esserci anche location tratte dai videogiochi CDPR?

Inoltre, avete avuto modo di leggere anche la recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf, prequel animato incentrato su Vesemir uscito su Netflix alcune settimane fa?

Parlando invece del classico Wild Hunt, un giocatore lo ha da poco trasformato in un vero e proprio gioco di nuova generazione in 8K e con ray tracing (per un risultato davvero da capogiro).