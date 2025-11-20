La console Sony si arricchisce di nuove funzionalità estetiche e di monitoraggio grazie a un aggiornamento dell'applicazione Welcome Hub per PlayStation 5.

L'update, già disponibile in diversi mercati europei, introduce elementi che permettono ai giocatori di personalizzare l'esperienza visiva della propria interfaccia domestica e di tenere traccia delle proprie abitudini di gioco in modo più dettagliato. Si tratta di modifiche che puntano a rendere più dinamica e coinvolgente l'esperienza utente al di fuori delle sessioni di gioco vere e proprie.

Il cuore dell'aggiornamento risiede in un widget denominato Recently Played (giocato recentemente), che va oltre la semplice visualizzazione del titolo avviato più di recente.

Questa nuova componente dell'interfaccia mostra infatti statistiche approfondite: il numero totale di ore dedicate al gioco, quante sessioni sono state completate e la percentuale di avanzamento generale nel titolo. Un sistema che ricorda per certi versi le funzionalità di tracciamento già presenti su altre piattaforme digitali, ma che Sony integra direttamente nell'hub principale della console.

L'aspetto più suggestivo dell'aggiornamento riguarda però l'introduzione di sfondi animati stagionali che si modificano automaticamente seguendo il calendario.

Attualmente, chi attiva questa funzione può ammirare un'ambientazione autunnale con foglie che cadono dagli alberi, creando un'atmosfera che rispecchia il periodo dell'anno in corso. La rotazione degli sfondi proseguirà attraverso inverno, primavera ed estate, adattandosi ciclicamente alle stagioni.

L'implementazione di queste novità avviene attraverso una notifica automatica che appare agli utenti al primo avvio della console dopo l'aggiornamento.

Il sistema guida l'utente nell'attivazione del nuovo widget e dello sfondo animato, sebbene entrambe le funzionalità rimangano opzionali e personalizzabili secondo le preferenze individuali. Non si tratta quindi di modifiche imposte, ma di strumenti aggiuntivi che ogni giocatore può decidere se utilizzare o meno.

La mossa di Sony si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell'esperienza utente al di fuori del semplice gameplay.

Negli ultimi mesi, la compagnia giapponese ha lavorato per rendere l'interfaccia della PS5 più ricca e funzionale, introducendo progressivamente aggiornamenti che toccano diversi aspetti dell'ecosistema. Il Welcome Hub, in particolare, rappresenta il punto di contatto iniziale tra utente e console, rendendo strategica qualsiasi miglioria apportata a questa sezione.

Prodotto in caricamento

Le statistiche dettagliate offerte dal widget "Giocati recentemente" potrebbero rivelarsi particolarmente utili per chi desidera monitorare le proprie abitudini videoludiche.

La possibilità di visualizzare immediatamente quante ore sono state dedicate a un titolo specifico, insieme al numero di sessioni e alla progressione complessiva, fornisce una panoramica immediata dell'investimento temporale in ciascun gioco. Un dato che può influenzare le decisioni su quale titolo riprendere o completare.

L'aggiornamento è già attivo in diversi territori, incluso il Regno Unito, e si sta diffondendo progressivamente negli altri mercati. Gli utenti che non visualizzano ancora le nuove funzionalità potrebbero doverle attendere nei prossimi giorni, poiché il rollout degli update per le applicazioni di sistema Sony avviene tipicamente in modo graduale. La compatibilità è garantita per tutti i modelli di PlayStation 5 attualmente in commercio, senza distinzioni tra la versione standard e quella digital.