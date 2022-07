I creatori di The Witcher e Cyberpunk al lavoro su un gioco nel Giappone Feudale

Dark Passenger, un nuovo studio indipendente polacco formato da veterani che hanno militato in CD Projekt RED, ha presentato il suo primo progetto.

Parliamo quindi di sviluppatori che hanno partecipato allo sviluppo di The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077 (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon).

Basato su un nuovo concept, il gioco – attualmente senza titolo ufficiale – sarà ambientato nel Giappone Feudale e utilizzerà l’Unreal Engine 5 come motore grafico di base (via The Gamer).

Lo studio, con sede nella città di Varsavia, comprende sì molti programmatori da CD Projekt ma anche un gran numero di esperti assunti per l’occasione.

Il primo progetto originale del team è attualmente nella sua prima fase di produzione, quindi gli sviluppatori hanno solo alcuni artwork da mostrare, che catturano a pieno l’estetica del titolo.

Il gioco, ancora senza nome, sarà un gioco stealth in prima persona orientato all’online, che fonderà elementi PvE e PvP.

Nel titolo si vestiranno i panni di guerrieri shinobi e kunoichi e si affronteranno altri assassini a caccia degli stessi obiettivi.

I giocatori potranno creare personaggi unici e persino costruire il proprio Dojo, uno spazio personale per allenarsi e socializzare con altri giocatori. Inoltre, sarà possibile modificare e personalizzare le proprie armi, come katane, shuriken, lame tanto corte o coltelli da lancio kunai.

Un altro aspetto degno di nota è il sistema di parkour e il design verticale dell’ambiente, che offrirà vaste possibilità di movimento. Questo permetterà ai giocatori di arrampicarsi velocemente su muri e pagode, di saltare sui tetti delle città e su altri ostacoli, di nascondersi sotto i pavimenti delle capanne di legno o persino di correre sulle frecce lanciate da altri giocatori.

Infine, per rendere ogni partita unica e inaspettata, lo studio prevede di utilizzare soluzioni procedurali avanzate, costringendovi ad adattarvi lungo il percorso e a cercare un approccio diverso per abbattere i vostri bersagli.

Ricordiamo anche che nei prossimi mesi è previsto anche un nuovo capitolo originale della saga di The Witcher che CD Projekt RED promette essere davvero molto, ma molto interessante.