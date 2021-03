I Am Jesus Christ, Gesù contro Satana nel nuovo (assurdo) video

Divenuto col passare dei mesi un vero e proprio fenomeno virale, I Am Jesus Christ è il videogioco che permette di vestire i panni “sacri” di Gesù Cristo, fondatore nonché figura chiave del Cristianesimo. Il gioco si pone l’obiettivo di farci vivere in prima persona alcuni dei momenti più importanti del Nuovo Testamento.

Ora, il team di sviluppo SimulaM ha deciso di pubblicare un nuovo video che mostra i progressi in fase di realizzazione. Il filmato – visionabile poco sotto e della durata di ben 12 minuti – mette in mostra alcune fasi di gioco specifiche, inclusi tutorial, oltre a darci modo di ammirare la (grande) mappa di gioco.

Ma non solo: nel video è anche possibile vedere quello che a conti fatti è un vero e proprio combattimento tra Gesù e quello che sembra essere un demone alato (o magari Satana in persona), a colpi di onde energetiche d colore blu e rosso (vedere per credere).

I Am Jesus Christ darà modo al giocatore di «compiere oltre trenta miracoli» e «accumulare Spirito Santo» per avere la meglio sul male. Verso il mese di giugno o luglio di quest’anno sarà rilasciato (in forma gratuita) il prologo del gioco, la cui pagina Steam è in ogni caso già disponibile.

Ma non solo: tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio dovrebbe inoltre essere messa a disponibile una demo giocabile (che non vediamo l’ora di provare con le nostre mani).

Se volete saperne di più sul titolo di SimulaM, date un’occhiata anche ai contenuti natalizi di I Am Jesus Christ oltre a tutti i dettagli sulla struttura open world.

I Am Jesus Christ – previsto al momento solo su PC – è supportato da una campagna Kickstarter che aiuterà il progetto a non essere messo in croce: se vi va, potete contribuire cliccando a questo link.