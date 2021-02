I 10 giochi più venduti di sempre su Switch ricordano che le esclusive contano

Nel corso della giornata odierna, come vi ha anticipato il nostro Paolo in questa notizia dedicata, Nintendo ha reso noti alcuni dei numeri del suo attuale mercato, svelando anche che Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto in assoluto su Nintendo Switch, seguito da Animal Crossing: New Horizons.

C’è anche un altro dato molto interessante, messo in evidenza dalla top 10 pubblicata da Nintendo (e che coinvolge solo i giochi da lei pubblicati): l’importanza delle esclusive.

Se è vero che con la nuova generazione di console stiamo guardando a un mondo che potrebbe aprirsi di più al di là della singola piattaforma – pensiamo alla strategia di Xbox, o al fatto che PlayStation porti un suo gioco sulla console “concorrente” – lo è anche che le esclusive hanno ancora una grande loro attrattiva, o che, sicuramente, lo hanno quelle di Nintendo.

Mario Kart 8 Deluxe guida le esclusive Switch

I titoli messi in fila dalla casa di Kyoto, infatti, hanno avuto numeri davvero importanti, compresi i rilanci delle uscite che erano state originariamente su Wii U, come New Super Mario Bros. U Deluxe e il numero 1, Mario Kart 8 Deluxe.

Con la generazione in essere, insomma, la compagnia giapponese non solo è riuscita a proporre fino a oggi giochi che hanno avuto un grande impatto sul suo mercato, ma ha anche dato nuovo lustro a quelle produzioni che, ai tempi di Wii U, erano rimaste necessariamente nell’ombra, a causa della scarsa base installata della console.

Di seguito, la top 10 completa, con i numeri per ciascun gioco.

I 10 giochi più venduti su Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 33,41 milioni di copie Animal Crossing: New Horizons – 31,18 milioni di copie Super Smash Bros. Ultimate – 22,85 milioni di copie The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21,45 milioni di copie Pokémon Spada/Pokémon Scudo – 20,35 milioni di copie Super Mario Odyssey – 20,23 milioni di copie Super Mario Party – 13,82 milioni di copie Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee – 13 milioni di copie Splatoon 2 – 11,90 milioni di copie New Super Mario Bros. U Deluxe – 9,82 milioni di copie

Si tratta, sicuramente, di una certezza di mercato su cui puntano anche sia Sony che Microsoft: il mondo PlayStation è molto noto per le proposte esclusive dei suoi studi, mentre il gigante di Redmond ha investito moltissimo per gli Xbox Game Studios – tra cui entra anche Bethesda Softworks.

Rimane da vedere se e come queste produzioni, soprattutto nel secondo caso, sbarcheranno anche su piattaforme diverse a quelle della famiglia di origine: per il momento, i dati che arrivano da Nintendo parlano chiaro, evidenziano la tradizionale Nintendo Difference e suggeriscono che le esclusive possono ancora essere un grande magnete per una console.